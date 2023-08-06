الوحدة يودع البطولة العربية بـ «الترجيحية»

مراد المصري (دبي)

ودع الوحدة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، بعد خسارته أمام الشباب السعودي 4-5 بركلات الترجيح، بعد التعادل من دون أهداف في الوقت الأصلي، وذلك في المباراة التي أقيمت بملعب الملك فهد الرياضي في الطائف، ضمن دور الثمانية.

اعتمد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الوحدة، على تشكيلة ضمت محمد الشامسي في حراسة المرمى، لوكاس بيمنتا وروبن وعلاء الدين زهير وعبدالله الكربي في الدفاع، آلان وجوانكا وأحمد نور الله في الوسط، وطحنون الزعابي وعبدالله كاظم على الأطراف، وجواو بيدور في الهجوم.

دخل الوحدة أجواء اللقاء منذ البداية، ووصل إلى مرمى المنافس، وجاءت أول المحاولات الحقيقية بتسديدة قوية من طحنون الزعابي مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الشباب في الدقيقة السابعة.

أشهر الحكم لحلو بن إبراهيم البطاقة الحمراء في وجه سانتوس مدافع الشباب، لتعديه من دون كرة على جواو بيدرو في الدقيقة 27.

رغم النقص العددي، إلا أن الشباب واصل محاولاته الهجومية، وسط تنظيم دفاعي وقالية من لاعبي الوحدة.

جرب جواو بيدرو خيار التسديد من مسافة بعيدة، إلا أن الكرة مرت عالية فوق المرمى في الدقيقة 37.

ولم تسفر الدقائق المتبقية عن أي تغيير على النتيجة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

أجرى موسيماني تبديلاً مطلع الشوط الثاني، بإشراك أفتانديل دويشويف بدلاً من طحنون الزعابي الذي تعرض لإصابة.

وأكمل الوحدة اللقاء بعشر لاعبين أيضاً، بعد حصول عبدالله الكربي على بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 67.

أجرى الوحدة تبديلاً ثانياً على إثر الطرد، بإشراك المدافع خالد بطي بدلاً من عبدالله كاظم في الدقيقة 71.

سدد جواو بيدرو الكرة من لمسة واحدة، بعدما وصلته داخل المنطقة مرت بجوار المرمى في الدقيقة 80.

وفي الوقت بدل الضائع، شارك فارس جمعة بديلاً لعلاء الدين زهير.

وبعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي في الوقت الأصلي، جاء الحسم بركلات الترجيح، سجل للوحدة جواو بيدرو، جوانكا، أحمد نور الله ولوكاس بمينتا وأهدر فارس جمعة، وسجل للشباب إيفر بانيجا، حسان تمبكتي، هتان باهبري، تركي العمار وماجد كنبه.

وحجز النصر السعودي مقعده في نصف النهائي، بفوزه على الرجاء المغربي «حامل اللقب» 3-1، على ملعب مدينة الأمير سلمان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة، تناوب على تسجيل أهداف النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو «19»، وسلطان الغنام «29»، والإيفواري سيكو فوفانا «38» فيما سجل هدف الرجاء، عبدالله مادو «40 خطأ في مرماه».

ويواجه النصر في الدور قبل النهائي الشرطة العراقي يوم الأربعاء المقبل، في أبها.

ويتحول اللقب الى القارة الآسيوية بعد هيمنة الأفارقة على النسخ الثماني الأخيرة، إذ كان اتحاد جدة السعودي آخر الأندية من عرب آسيا المتوجة باللقب في موسم 2004-2005.

وتُوجت الأندية الآتية من «القارة السمراء» بستة عشر لقباً منذ انطلاق المسابقة عام 1982، يتصدرها الترجي التونسي بثلاثة ألقاب، ولعرب «القارة الصفراء» 11 لقباً، بينها ىثلاثية" لنادي الرشيد العراقي.