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أرسنال بطل «الدرع الخيرية»

أرسنال بطل «الدرع الخيرية»
7 أغسطس 2023 01:36

لندن (رويترز)

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أحرز أرسنال لقب «الدرع الخيرية» لكرة القدم، بعد الفوز 4-1 بركلات الترجيح على مانشستر سيتي، بعد التعادل 1-1 باستاد ويمبلي أمس.
وافتتح «البديل» كول بالمر التسجيل لـ«السيتي» بتسديدة رائعة في الزاوية البعيدة لمرمى آرون رامسديل قبل 13 دقيقة من النهاية.
وفي الوقت الذي بدا أن «السيتي» سيحتفل باللقب، سدد «البديل» لياندرو تروسار كرة اصطدمت في المدافع مانويل أكانجي إلى داخل مرمى شتيفان أورتيجا في الدقيقة 11 من الوقت المحتسب بدل الضائع.
وسجل أرسنال أول أربع ركلات ترجيح، فيما أهدر كيفن دي بروين ورودري ركلتين، لتنتهي آمال «السيتي» في تحقيق «السداسية».

أرسنال
مانشستر سيتي
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