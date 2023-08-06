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الرياضي

تطور جديد في «أزمة مبابي»

تطور جديد في «أزمة مبابي»
7 أغسطس 2023 01:36

أنور إبراهيم (القاهرة)

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كشفت صحيفة «لوباريزيان» الفرنسية النقاب عن أن النجم الدولي الشاب كيليان مبابي «24 عاماً»، بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018 مع «الديوك»، قد أبدى استعداده خلال هذه الساعات الأخيرة لإظهار قدر أكبر من المرونة، وأبلغ مسؤولي باريس سان جيرمان بأنه يأمل في اللعب لريال مدريد الإسباني. وقالت الصحيفة إن نجم موناكو السابق وافق أيضاً على تقديم تضحيات فيما يتعلق براتبه من أجل التوقيع لـ«الميرينجي»، وإن كانت الصحيفة أوضحت في الوقت نفسه أنه متمسك بالحصول على الجزء الأكبر من «مكافأة الولاء» من الباريسي.
وأشارت «لوباريزيان» إلى أن مبابي قد يسرع الخطى خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل التعاقد مع «الملكي» بعد أن وصلت العلاقة بينه وبين إدارة سان جيرمان إلى طريق مسدود، منذ اللحظة التي أرسل فيها الخطاب الذي أبلغها فيه بعدم تفعيل بند السنة الإضافية الموجود في عقده، والاكتفاء بالسنة الثانية فقط حتى صيف 2024، وعدم الموافقة على مد العقد حتى صيف 2025، ما زاد الأمور سوءاً بينه وبين النادي الذي خيّره بين تمديد عقده أو الرحيل هذا الصيف، حتى لا يتركه مجاناً في الصيف المقبل. وعلى النقيض من ذلك، أكدت مصادر صحفية إسبانية إن «فتى بوندي المدلل» صرح بأنه يأمل في البقاء هذا الموسم في سان جيرمان، بشرط ألا يتقدم ريال مدريد بعرض هذا الصيف. وذكر موقع جول العالمي إن كلام «لوباريزيان» أثلج صدر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للريال، والذي شعر بصعوبة المهمة مع الفريق، بعد أن فقد نجمه وهدافه الأول كريم بنزيمة المنتقل إلى الاتحاد السعودي، وقال الموقع إن أنشيلوتي سيكون سعيداً جداً إذ انضم مبابي إلى «البلانكوس» هذا الصيف.  
وكان أنشيلوتي تعرض لخسارتين مهينتين خلال جولة الفريق بالولايات المتحدة استعداداً للموسم الجديد، الأولى من «الغريم اللدود» برشلونة 0-3، والثانية من يوفنتوس الإيطالي 1-3، ما جعل الشك يتسرب إلى قلبه بشأن مدى قدرة خطه الهجومي الحالي على صنع الفارق في المباريات الرسمية، في غياب بنزيمة، ولهذا ينتظر بلهفة إتمام صفقة مبابي، حتى يمكنه إصلاح وضع الفريق قبل انطلاق الدوري الإسباني.

كيليان مبابي
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