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تلوث «السين» يلغي «عالمية» السباحة

تلوث «السين» يلغي «عالمية» السباحة
7 أغسطس 2023 01:36

باريس (رويترز)

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اضطر منظمو كأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة في باريس لإلغاء البطولة المهمة أمس، بعدما تسببت الأمطار الغزيرة في تدني جودة المياه في نهر السين لما دون أدنى معايير الصحة.
وقال الاتحاد الدولي للسباحة إن هناك حاجة «لعمل إضافي» لضمان وجود خطط بديلة، خاصة أنه من المقرر أن تقام منافسات ماراثون السباحة في الأولمبياد العام المقبل في نهر السين.
وقال جيل سيزيونالي، رئيس الاتحاد الفرنسي للسباحة: «محبط .. هو الوصف الدقيق لما أشعر..  أنا محبط من أجل الرياضيين الذين كانوا يحلمون بالمنافسة في واحدة من أجمل البقاع في العالم».
وكان المنظمون قد منعوا المتسابقين من التدرب صباح الجمعة، للسبب نفسه.

كأس العالم للسباحة
السباحة
السينما
باريس
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