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الرياضي

مهرجان «العلمين للهجن» ينطلق في مصر بدعم إماراتي

مهرجان «العلمين للهجن» ينطلق في مصر بدعم إماراتي
6 أغسطس 2023 21:05

أبوظبي (الاتحاد)
بدعم اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، انطلق اليوم، مهرجان العلمين الثالث لسباق الهجن في جمهورية مصر العربية الشقيقة.
وشهدت الانطلاقة مشاركة واسعة لملاك الهجن الذين مثلوا أغلب المحافظات المصرية في المنافسات وذلك للحفاظ على على هذا الموروث الشعبي العربي الأصيل.
وكان اتحاد الإمارات لسباقات الهجن قد أكمل الاستعدادات الخاصة بالانطلاقة وتجهيز البنية التحتية الخاصة بالميدان لاستقبال ملاك الهجن والمتابعين وعشاق رياضة الأصايل.
ويقام سباق مهرجان العلمين الثالث على مدار يومين، وخصصت اللجنة المنظمة 32 شوطاً، منها الأشواط التراثية، التي يشارك فيها شباب مصر. 
وقدم عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصري للهجن، الشكر إلى دولة الإمارات، على الدعم الكبير الذي تقدمه في خدمة قطاع الهجن، موضحاً أن المهرجان بات يمثل حدثاً أسياسياً في روزنامة السباقات في مصر، وأن المشاركة باتت قياسية ووصلت إلى تسجيل 893 مطية من جميع محافظات مصر.

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