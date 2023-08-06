80 مليون يورو شرط بيع تشواميني إلى «البايرن»



أنور إبراهيم (القاهرة)



يسعى بايرن ميونيخ الألماني بكل قوة وإصرار، للحصول على خدمات الإنجليزي الهداف هاري كين من توتنهام، لتعويض رحيل هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة في الموسم الماضي، ورحيل السنغالي ساديو ماني هذا الصيف إلى النصر السعودي.

ويرى توماس توخيل المدير الفني لـ «البايرن» أن كين هو المهاجم المناسب لصنع الفارق في هجوم الفريق.

غير أن رغبة توخيل لا تتوقف عند الحصول على «مهاجم سوبر»، وإنما تمتد أيضاً إلى خط الوسط المدافع، ويرى أن متوسط الميدان الفرنسي أوريليان تشواميني لاعب ريال مدريد، هو الخيار الأمثل في هذا الاتجاه، خاصة أن اللاعب تأثر كثيراً منذ وصول متوسط الميدان الإنجليزي جود بيلينجهام إلى «السانتياجو برنابيو» هذا الصيف، بل ويتردد أنه طلب الرحيل، خوفاً من تراجع دوره مع الفريق، وتقليص الدقائق التي يلعبها مع «الميرنجي».

وذكرت صحيفة «دياريو سبورت» الإسبانية، أن إدارة «البايرن» تتابع موقف اللاعب باهتمام، في الوقت الذي يفعل فيه مانشستر يونايتد الإنجليزي الشيء نفسه. وقالت الصحيفة إن «البايرن» أجرى بالفعل اتصالات مع ريال مدريد لـ «جس النبض»، بعد أن أعلن توخيل عن حاجته إلى متوسط ميدان دفاعي شاب وقوي للموسم الجديد.

وأضافت الصحيفة أنه من المحتمل أن يوافق «الريال» على عقد الصفقة وبيع تشواميني بشرط أن يدفع «البافاري» ما لايقل عن 80 مليون يورو التي دفعها «الريال» لموناكو الصيف الماضي للحصول على خدمات النجم الشاب «23 عاماً».

وأفادت المصادر الصحفية المستقلة أن اللاعب متمسك بشدة بالبقاء مع «الملكي»، ويؤكد أنه قادر على المنافسة بقوة، لحجز مكان ثابت له في نصف الملعب، في ظل وجود عدد كبير من النجوم، وعلى رأسهم «المخضرمان» لوكا مودريتش وتوني كروس، إلى جانب «الشباب» إدواردو كامافينجا وفالفيردي وسيبايوس، والوافد الجديد بيلينجهام.

وبدأ تشواميني المولود في 27 يناير2000، مسيرته الاحترافية في بوردو ومنه إلى موناكو، ثم اشتراه ريال مدريد في يوليو 2022 بموجب عقد مدته 6 سنوات. وظهر تشواميني للمرة الأولى مع منتخب «الديوك» في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وفي 25 مارس من العام نفسه سجل أول أهدافه مع منتخب فرنسا في مباراة ودية أمام كوت ديفوار.