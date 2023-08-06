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الرياضي

«الشارقة الرياضي» يحتفي بالقايد

«الشارقة الرياضي» يحتفي بالقايد
6 أغسطس 2023 16:46

 
الشارقة (وام)


احتفى مجلس الشارقة الرياضي، بالبطل الأولمبي العالمي محمد القايد الحمادي، تقديراً لإنجازاته التي حققها خلال بطولة العالم للألعاب البارالمبية التي أقيمت مؤخراً في باريس.
وكان القايد قد أحرز فضيتي سباقي 400 م و800م في البطولة، ليضمن المشاركة باسم الإمارات في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية «باريس 2024»، ويضيف إنجازاً جديداً إلى سلسلة إنجازاته الشخصية.
حضر الاحتفال عيسى هلال الحزامي رئيس المجلس، ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام، والموظفون الذين استقبلوا القايد بالتصفيق وبالحفاوة الكبيرة مقدمين التهنئة له على هذه الإنجازات.

 

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وهنأ عيسى هلال البطل العالمي القايد، مؤكداً أنه أصبح مصدر فخر وسعادة للجميع، بسبب الإنجازات العالمية التي يحققها، وتحسب للرياضة الإماراتية بشكل عام، ولإمارة الشارقة بشكل خاص.
وأشار إلى أن إنجازات القايد ثمرة من ثمار الاهتمام اللامحدود لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة «نصير المعاقين»، وتوجيهاته السامية برعاية الرياضة والرياضيين.
وقال «نبارك للقايد هذا الإنجاز الذي جاء نتاج اجتهاده وإصراره على رفع راية الرياضة الإماراتية بشكل عام ورياضة الشارقة بشكل خاص ليقدم نموذجاً في التميز الرياضي بموهبته وحبه لتحقيق النجاحات في أي محفل عالمي يشارك فيه».
من جهته ثمن البطل الأولمبي العالمي محمد القايد اهتمام صاحب السمو حاكم الشارقة بأبنائه الرياضيين، مقدماً الشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي، على رعايته وحرصه على توفير المتطلبات من معسكرات وغيرها، وإلى نادي الثقة للمعاقين على دعمهم المتواصل له ولمشواره الرياضي.

مجلس الشارقة الرياضي
عيسى هلال
محمد القايد
أولمبياد باريس 2024
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