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الرياضي

المنتخب الأميركي يفقد لقب مونديال السيدات!

المنتخب الأميركي يفقد لقب مونديال السيدات!
6 أغسطس 2023 16:10

ملبورن (د ب أ)
ودع المنتخب الأميركي لكرة القدم للسيدات بطولة كأس العالم المقامة حالياً في أستراليا ونيوزيلندا، عقب خسارته أمام المنتخب السويدي 4-5 بركلات الترجيح خلال المباراة التي جمعتهما اليوم في دور الـ16 بالبطولة. 

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وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي من اللقاء بالتعادل السلبي، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي تأهل من خلالها المنتخب السويدي إلى دور الثمانية.
وفي ركلات الترجيح، سجلت فريدولينا رولفو وإلين روبينسون وهانا بينيسون وماجدالينا إريكسون ولينا هورتيج للمنتخب السويدي وأهدرت ناتالي بيورن وريبيكا بلومكفيست، فيما سجلت أندي سوليفان وليندسي هوران وكريستين ميويس وأليسا نيهير للمنتخب الأميركي وأهدرت ميجان رابيوني، وصوفيا سمثيت، وكيلي أوهارا.
وكان المنتخب الأميركي صعد لهذا الدور، بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد خمس نقاط، فيما صعد المنتخب السويدي لهذا الدور بعدما احتل صدارة المجموعة السابعة برصيد تسع نقاط.
يذكر أن المنتخب الأميركي هو حامل اللقب في آخر نسختين من البطولة، كما أنه صاحب الرقم القياسي من حيث عدد مرات التتويج بلقب البطولة، حيث توج بأربعة ألقاب.
ومن المقرر أن يلتقي المنتخب السويدي مع نظيره الياباني يوم الجمعة المقبل في دور الثمانية من البطولة. وكان المنتخب الياباني صعد لدور الثمانية عقب فوزه على المنتخب النرويجي 3-1 أمس السبت في دور الـ16.

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