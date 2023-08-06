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الرياضي

«العميد» يستقبل الجماهير في «التدريب المفتوح»

«العميد» يستقبل الجماهير في «التدريب المفتوح»
6 أغسطس 2023 16:00

 
معتصم عبدالله (دبي)

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يخوض النصر في الساعة السابعة من مساء الاثنين، أول حصة تدريبية مفتوحة أمام جماهير «الأزرق» على استاد آل مكتوم، بعد ختام المرحلة الثانية من برنامج الإعداد للموسم الجديد 2023- 2024، من خلال معسكر الإعداد الخارجي للفريق في هولندا.
وحظيت بعثة «العميد» باستقبال دافئ، لدى عودتها مساء السبت الماضي، عبر مطار دبي، بحضور مجموعة من أنصار الفريق، الذين حرصوا على استقبال اللاعبين بالورود.
وخاض «الأزرق» 4 تجارب ودية في معسكر هولندا أمام بي إس في آيندهوفن 1-3، دوردريخت الهولندي 1-0، الرياض السعودي 0-1، وتوب أوس الهولندي 0-1، استعداداً لانطلاقة الموسم الجديد. والذي يستهله الفريق بمواجهة ضيفه الجزيرة مساء 19 أغسطس الجاري، على استاد آل مكتوم، ضمن الجولة الأولى من «دوري أدنوك للمحترفين».
وتسابق إدارة «العميد» الزمن، من أجل إكمال تجهيز الفريق للموسم الجديد، حيث أصبح المدافع محمد فوزي آخر المرشحين لمغادرة كشوفات الفريق، بعدما خلا سجل الفريق الأول من اسم المدافع صاحب الـ 33 عاماً، وخاض فوزي 19 مباراة مع فريقه في الموسم الماضي 2022- 2023.
من جهته، حقق خسر «رديف» النصر مباراته الودية أمام نظيره خورفكان 2-3، ضمن تحضيرات الفريقين لدوري المحترفين تحت 21 عاماً، وكانت إدارة النادي قد كلفت الإيطالي فابريزو كاماراتا لقيادة فريق تحت 21 في الموسم الجديد.
وشهد الموسم الماضي تراجع نتائج الفريقين الأول، وتحت 21 لفرقة «العميد»، باحتلال الأول المركز التاسع في ترتيب «دوري أدنوك للمحترفين» برصيد 27 نقطة، مقابل 31 نقطة لفريق تحت 21 في المركز الثامن لدوري الفئة ذاتها.

دوري أدنوك للمحترفين
النصر
استاد آل مكتوم
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