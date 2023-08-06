الإثنين 7 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

4500 منتسب في «صيف الشارقة»

4500 منتسب في «صيف الشارقة»
6 أغسطس 2023 15:30

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
حاكم الشارقة يصدر قراراً إدارياً بشأن تشكيل مجلس أمناء جامعة كلباء
«جزيرة القمر».. عرض مسرحي يعزز  القيم الاجتماعية والإنسانية


شارك 4500 منتسب و20 نادياً وجهة ومؤسسة في «النسخة التاسعة» من صيف الشارقة الرياضي «عطلتنا غير»، والتي تضمنت 600 فعالية متنوعة وباقة رائعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية والدينية والتثقيفية والمسابقات الثقافية والألعاب الإلكترونية والمائية.
وأشاد عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي بهذه النسخة، مشيراً إلى أنها تعتبر من الفعاليات السنوية المتميزة للمجلس ويوليها الاهتمام، وتقدم بالشكر للأندية والجهات المتعاونة مع المجلس وإدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية في تنفيذ هذه النسخة، كما أثنى على حرص الأسر والعائلات في إلحاق الأبناء والبنات بالفعالية للاستفادة وسد أوقات فراغهم، كونها من الفعاليات المتميزة السنوية في الإمارة، وتسهم في اكتشاف المهارات والمواهب في مختلف المجالات.
وبدوره، قال أحمد السلمان نائب رئيس لجنة صيف الشارقة الرياضي: حققت الفعالية المطلوب منها من خلال المشاركات المميزة للمنتسبين من الجنسين على مدار الفترة المحددة، ووسط حماس رائع في مختلف الأنشطة والبرامج المنفذة، والتي شهدت إقبالًا عالياً في الأندية.
وقال: قامت اللجنة المنظمة بزيارة الأندية المشاركة، لتقييم البرامج ضمن الخطة المعتمدة، على أن يتم اختيار الفائزين ثلاثة أندية رياضية ومثلها تخصصية ليتم التكريم في حفل رسمي يقام تحديده لاحقاً.
يذكر أن الأندية التي شاركت هذا العام هي الشارقة، الحمرية، البطائح، الذيد، المدام، مليحة، اتحاد كلباء، خورفكان، دبا الحصن، الشارقة الثقافي للشطرنج، الشطرنج والثقافة للفتيات، الصقارين، الشارقة للفروسية والسباق، الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، الشارقة الدولي للرياضات البحرية،السيارات القديمة، الثقة للمعاقين، خورفكان للمعاقين، إضافة إلى نادي سيدات الشارقة فرع وادي الحلو ومنطقة نحوه.

 

الشارقة
مجلس الشارقة الرياضي
عيسى هلال
الحمرية
البطائح
اتحاد كلباء
خورفكان
آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
جوائز جديدة في تصميم الأزياء والمجوهرات وصناعة العطور
دنيا
«أبوظبي للثقافة والفنون».. جوائز جديدة للمصممين الناشئين
اليوم 20:24
«الرسام» إنييستا مفاجأة «الصقور» في «دوري أدنوك»
الرياضي
«الرسام» إنييستا مفاجأة «الصقور» في «دوري أدنوك»
اليوم 20:18
سودانيون يحملون أمتعتهم وهم يغادرون منازلهم
عربي ودولي
استمرار التصعيد يجبر سودانيين على مغادرة منازلهم
اليوم 20:16
توتنهام يرفض أحدث عروض البايرن لضم هاري كين
الرياضي
توتنهام يرفض أحدث عروض البايرن لضم هاري كين
اليوم 20:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©