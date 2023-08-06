4500 منتسب في «صيف الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)



شارك 4500 منتسب و20 نادياً وجهة ومؤسسة في «النسخة التاسعة» من صيف الشارقة الرياضي «عطلتنا غير»، والتي تضمنت 600 فعالية متنوعة وباقة رائعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية والدينية والتثقيفية والمسابقات الثقافية والألعاب الإلكترونية والمائية.

وأشاد عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي بهذه النسخة، مشيراً إلى أنها تعتبر من الفعاليات السنوية المتميزة للمجلس ويوليها الاهتمام، وتقدم بالشكر للأندية والجهات المتعاونة مع المجلس وإدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية في تنفيذ هذه النسخة، كما أثنى على حرص الأسر والعائلات في إلحاق الأبناء والبنات بالفعالية للاستفادة وسد أوقات فراغهم، كونها من الفعاليات المتميزة السنوية في الإمارة، وتسهم في اكتشاف المهارات والمواهب في مختلف المجالات.

وبدوره، قال أحمد السلمان نائب رئيس لجنة صيف الشارقة الرياضي: حققت الفعالية المطلوب منها من خلال المشاركات المميزة للمنتسبين من الجنسين على مدار الفترة المحددة، ووسط حماس رائع في مختلف الأنشطة والبرامج المنفذة، والتي شهدت إقبالًا عالياً في الأندية.

وقال: قامت اللجنة المنظمة بزيارة الأندية المشاركة، لتقييم البرامج ضمن الخطة المعتمدة، على أن يتم اختيار الفائزين ثلاثة أندية رياضية ومثلها تخصصية ليتم التكريم في حفل رسمي يقام تحديده لاحقاً.

يذكر أن الأندية التي شاركت هذا العام هي الشارقة، الحمرية، البطائح، الذيد، المدام، مليحة، اتحاد كلباء، خورفكان، دبا الحصن، الشارقة الثقافي للشطرنج، الشطرنج والثقافة للفتيات، الصقارين، الشارقة للفروسية والسباق، الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، الشارقة الدولي للرياضات البحرية،السيارات القديمة، الثقة للمعاقين، خورفكان للمعاقين، إضافة إلى نادي سيدات الشارقة فرع وادي الحلو ومنطقة نحوه.