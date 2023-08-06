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سيدات هولندا تُقصي جنوب أفريقيا من المونديال

سيدات هولندا تُقصي جنوب أفريقيا من المونديال
6 أغسطس 2023 14:56

سيدني (أ ف ب)
أقصى المنتخب الهولندي، وصيف بطل العالم 2019، نظيره الجنوب أفريقي بفوزه عليه 2-0 في سيدني، وبلغ الدور ربع النهائي لملاقاة إسبانيا في كأس العالم للسيدات في كرة القدم المقامة في نيوزيلندا وأستراليا.
وتُدين هولندا التي اعتمدت على فعاليتها الهجومية من أجل حسم المباراة أمام 40 ألف متفرج، بفوزها على بطلات القارة السمراء إلى الحارسة الشابة دافني فان دوميسلار (23 عاماً) التي حالت دون أن تهتز شباكها.
قال مدرب المنتخب الهولندي أندريس يونكر: «لم نخض أفضل مباراة، دافني (فان دومسيلار) أنقذنا، كانت لاعبات جنوب أفريقيا خطيرات للغاية وشجاعات للغاية، فقدنا الكثير من الكرات مما سمح لجنوب أفريقيا بالاقتراب والتحلي بالخطورة، وهذه هي الأشياء التي نحتاج إلى تصحيحها».
افتتحت هولندا التسجيل في الدقيقة التاسعة بعد ركلة ركنية ورأسية أولى من لاعبة باريس سان جيرمان الفرنسي ليكي مارتنس وثانية من جيل رورد في الشباك، لترفع الأخيرة رصيدها إلى 4 أهداف في المونديال.
ومرة جديدة تألقت مارتنس بتسجيلها هدفا الغي بسبب وضعية تسلل (54)، قبل أن تمرر كرة الهدف الثاني للمهاجمة لينيث بيرينستين التي استفادت من خطأ من الحارسة الجنوبية أفريقية كايلي سوارت لمضاعفة النتيجة (68).
وعانى الدفاع الهولندي من خطورة قائدة جنوب أفريقيا المهاجمة ثيمبي كجاتلانا (27 عاماً) التي أهدرت عدة فرص لاعادة بلادها إلى اجواء اللقاء (6 و12 و35 و64 و90+2).
وكادت كجاتلانا تدرك التعادل بعدما انفردت بالحارسة الهولندية قبل صافرة نهاية الشوط الأوّل (45+1)، علماً بأنها سددت قبل 10 دقائق بعد فاصل مهاري كرة التقطتها فان دوميسلار بسهولة.
ومنحت هدافة راسينج لويسفيل الأميركي بلادها انتصارها الأول على الإطلاق في ثاني مشاركة لها في نهائيات كأس العالم بعد عام 2019، وبطاقة العبور إلى ثمن النهائي بهدف تاريخي خلال الوقت المحتسب بدل الضائع في الفوز على إيطاليا 3-2 في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.
وتواجه هولندا التي فازت على جنوب أفريقيا 5-1 ودياً العام الماضي منتخب إسبانيا في ربع النهائي في ويلينجتون الجمعة.

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