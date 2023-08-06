البطائح ودبا يلتقيان ودياً في النمسا



علي معالي (دبي)



بعد 112 يوماً، يستعيد البطائح ودبا ذكريات مباراة «الجولة 23»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي انتهت بفوز «النواخذة» بهدف، وجعلت النتيجة مصير «الراقي» معلقاً في صراع البقاء، حتى مباراة دبا والظفرة في الجولة الأخيرة، وكان دبا يحتاج إلى الفوز بأي نتيجة، إلا أنه فشل في ذلك، بعدما فرض «الفارس» التعادل 1-1، ليهبط «النواخذة» إلى «الهواة»، ويبقى «الراقي» في «المحترفين».

ومواجهة البطائح ودبا بطابع مختلف هذه المرة، وتجرى في النمسا مقر معسكر الفريقين استعداداً للموسم الجديد.

وتعد مباراة الثلاثاء المقبل هي الرابعة والأخيرة للبطائح، في ختام المعسكر، على أن تعود البعثة إلى أرض الوطن في اليوم التالي، ويسعى الروماني ميريل رادوي مدرب «الراقي» إلى الخروج بأقصى استفادة من اللقاء، على أن يُكمل مرحلة الإعداد الأخيرة على ملعبه بـ «الإمارة الباسمة» استعداداً للجولة الأولى في الدوري أمام الوحدة، وحقق الفريق هدفه من المعسكر بالتناغم الجيد بين اللاعبين القدامى والجدد، على أمل أن تظهر النتائج الإيجابية في الدوري.

من جانب آخر، تعرض أحمد الزيودي لإصابة بكسر في الأنف، خلال مشاركته في «ودية» الشارقة التي انتهت بفوز «الملك» بهدف، واستدعت جراحة بسيطة تكللت بالنجاح وحالة اللاعب جيدة، ومن المقرر عودته إلى التدريبات خلال أيام.