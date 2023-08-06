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منتخب السلة يكسب باتريوتس في «دولية إندونيسيا»

منتخب السلة يكسب باتريوتس في «دولية إندونيسيا»
6 أغسطس 2023 21:00

 
علي معالي (دبي)


فاز منتخب رجال السلة على باتريوتس 86- 74، في بطولة إندونيسيا الدولية التي يشارك فيها أيضاً سوريا وإندونيسيا، وبطل الدوري الإندونيسي، وسبق أن تفوق منتخبنا على سوريا، وخسر أمام إندونيسيا.
وفي المباراة الأخيرة، قدم منتخبنا عرضاً متميزاً على الصالة التي تستضيف نهائيات كأس العالم بعد أيام، وبحضور جماهيري كبير، شجع فريقه بطل الدوري المحلي، إلا أن لاعبينا أظهروا مهاراتهم العالية، وحسموا «الربع الأول» 20- 16، قبل أن يتقدم باتريوتس في «الربع الثاني» 24- 12، وسيطر منتخبنا على «الربعين الثالث والرابع» بنتيجة 26- 19,28- 15.
ونجح الدكتور منير بن الحبيب المدير الفني، في تغييراته على مدار أرباع المباراة، محققاً الاستفادة القصوى من البطولة، بمنح اللاعبين الشبان مزيداً من الوقت في الملعب، ليُصبح المنتخب مزيجاً قوياً بين الشباب والخبرة، تظهر آثاره الإيجابية خلال الفترة المقبلة، حيث تعتبر البطولة ضمن خطط الإعداد للمرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية في فبراير المقبل، ويطمح المنتخب من خلالها إلى مواصلة مسيرته نحو العودة إلى قائمة المنتخبات ذات التصنيف «A»، والتي تسمح له بالمشاركة في بطولات آسيا، والمنافسة على البطاقات المؤهلة إلى كأس العالم.
وواصل قيس عمر تألقه بصدارته لقائمة التسجيل في البطولة، حيث أحرز 26 نقطة في المباراة، متقدماً على أنتوني إيريج لاعب إندونيسيا بفارق «نقطة»، وهي ليست المرة الأولى التي يحصد فيها قيس قمة الهدافين بالبطولة الدولية، فيما أحرز عمر خالد، وحامد عبداللطيف «16 نقطة، وراشد ناصر «9 نقاط»، وفيصل محمد «8 نقاط»، وجاسم محمد «5 نقاط» وأحمد عبداللطيف «4 نقاط»، مقابل نقطتين لمحمود وسيم الصوان.
وأهدى راشد عبدالله النقبي مدير المنتخبات الوطنية، درع الاتحاد إلى اللجنة المنظمة، موجهاً لها الشكر على الدعوة للمشاركة في البطولة القوية، وقال: «حققنا ما نريده من المشاركة، خاصة أنها خطوة مهمة لإعداد منتخبنا للتصفيات القارية المقبلة، وما زلنا في بداية التحضير، وذلك بعد خوض 22 تدريباً في دبي، بملاعب أكاديمية فادي الخطيب، والمحصلة الفنية بعد 3 مباريات في «دولية إندونيسيا» جيدة، وإعداد اللاعبين حالياً اختلف كثيراً عن تجهيزهم مع الأندية». 

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وأضاف: باقٍ 8 مباريات، نبدأها 10 أغسطس الجاري مع مصر، و7 لقاءات في بطولة وليام جونز، وهي مواجهات من «العيار الثقيل»، حيث نلعب أمام قطر، وإيران، الصين تايبيه «أ» و«ب»، وفريق من الفلبين، وآخر من أميركا واليابان وكوريا الجنوبية، ما يجعل المنتخب على أتم الجاهزية للتصفيات القارية.

الإمارات
كرة السلة
إندونيسيا
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