«بدر السامبا» يترقب «الـ 14» في «أدنوك للمحترفين»

معتصم عبد الله (دبي)‬‬‬‬

رفع الإعلان الرسمي لنادي الجزيرة عن التعاقد مع البرازيلي فرناندو لوكاس قادماً من أنطاليا سبور التركي، تعاقدات لاعبي «السامبا» إلى 13 نجماً في «الميركاتو الصيفي» الحالي لأندية دوري أدنوك للمحترفين، والذي انطلق في 3 يوليو الماضي، ويستمر حتى 21 سبتمبر المقبل، ضمن استعدادات الأندية لانطلاق الموسم الجديد 2023-2024، بمباريات الجولة الأولى للدوري والمقررة يومي 18 و19 أغسطس الجاري.

وجاء التعاقد مع البرازيلي فرناندو لوكاس «31 عاماً»، ليكون رابع الصفقات الرسمية لـ «فخر أبوظبي» في الميركاتو الحالي بعد الثلاثي نيسكيز كيبانو، وأليخاندرو بوزيلو، الهولندي كريم رقيق، في انتظار اكتمال عقد الأجانب الجدد بإعلان الصفقة الخامسة.

وشملت صفقات اللاعبين البرازيليين في «الميركاتو الصيفي» لأندية دوري أدنوك للمحترفين، 14 لاعباً بداية بالبرازيلي المقيم جوستافو مولر لاعب النصر المنتقل من الشارقة، ومواطنه المدافع المقيم أيضاً جيانلوكا مونيز المنتقل من الوحدة إلى عجمان على سبيل الإعارة.

وتعاقد شباب الأهلي مع المهاجم البرازيلي المقيم ماتيوس دياز ليما، وضم الشارقة الثنائي البرازيلي المقيم المدافع ديفيد كوستا «18 عاماً»، والجناح أليسون ماتيوس «19 عاماً».

ودعم اتحاد كلباء صفوفه بضم المدافع البرازيلي ميشيل دريفكي «20 عاماً»، مدافع فيروفياريا البرازيلي، وقيده في فئة اللاعبين المقيمين بقائمة الفريق للموسم الجديد، بجانب التعاقد بصورة نهائية مع البرازيلي المقيم لياندرو سبادايسو، بعدما خاض الموسم الماضي 2022-2023 على سبيل الإعارة، قادماً من شباب الأهلي.

وشهد «الميركاتو الداخلي» للاعبين الأجانب رواجاً كبيراً للاعبي «السامبا»، بعدما ضم فريق الإمارات الصاعد حديثاً لدوري المحترفين البرازيلي لوان أوليفيرا المنتقل من دبا الحصن، وأعلن البطائح التعاقد مع المهاجم البرازيلي ألفارو دي أوليفيرا لمدة 5 مواسم، قادماً من نادي دبا.

وضم خورفكان للبرازيلي بيدرو كاسترو المنتقل من دبا في صفقة انتقال حُر، بعدما لعب في الموسم الماضي في صفوف «النواخذة»، بجانب التعاقد مع البرازيلي لورينسي رودريحيز المنتقل من البطائح، وتضم قائمة أجانب «النسور» الجدد البرازيلي دياجو دي ليونكو اللاعب السابق لنادي الظفرة.

أرقام

13 لاعباً في قائمة انتقالات اللاعبين البرازيليين في «الميركاتو»

9 صفقات على صعيد المقيمين

4 لاعبين ضمن فئة الأجانب

8 صفقات انتقالات داخلية للاعبين البرازيليين

3 صفقات برازيلية لخورفكان