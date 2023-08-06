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تسيتسيباس يحرز «اللقب العاشر»

تسيتسيباس يحرز «اللقب العاشر»
6 أغسطس 2023 12:43

مكسيكو (أ ف ب)
أحرز اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف خامساً عالمياً، لقبه العاشر في مسيرته بفوزه بدورة لوس كابوس المكسيكية على الملاعب الصلبة.
وفاز تسيتسيباس (24 عاماً) في المباراة النهائية على الأسترالي أليكس دي مينور 6-3 و6-4.
وهو الفوز العاشر لتسيتسيباس على دي مينور، المصنف 19 عالمياً، في نفس عدد المواجهات، فيما سبق للاسترالي أن توّج هذا العام على الأراضي المكسيكة في دورة أكابولكو.
كما أنه اللقب الأول لتسيتسبياس على الملاعب الصلبة منذ مارسيليا 2020، والأول له منذ العام، علماً بأنه كان فاز العام الماضي بدورتي مايوركا ومونتي كارلو على الملاعب الرملية.
قال تسيتسيباس عقب فوزه: «تمكنا من تقديم الاستعراض خلال نهائي رائع، أليكس لاعب رائع، لقد حاولت أن أكون في أفضل مستوياتي وأن ألعب مباراة جيدة للغاية».

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