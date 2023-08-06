«مستهدف» ثاني أفضل حصان «في الكوكب»!

عصام السيد (أبوظبي)

أصبح الفارس الإيطالي فرانكي ديتوري في وضع جيد لقيادة الجواد «مستهدف» لشادويل، في سباق «جودمونت إنترناشونال» خلال أغسطس الجاري، مع غياب فرسان شادويل جيم كرولي ودين أونيل، حيث قال الأخير إنه يبحث عن عودة محتملة إلى السرج في أكتوبر.

يذكر أن «مستهدف» الفائز بسباق «برنس أوف ويلز» في مهرجان رويال أسكوت البريطاني، تم تصنيفه رسمياً باعتباره ثاني أفضل حصان على الكوكب بعد العملاق الياباني «إكوينكس».

وسيحتاج «مستهدف» بإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، إلى فارس، مع إيقاف متسابق شادويل المعتاد جيم كرولي، والفارس الثاني دين أونيل حتى الخريف بسبب الإصابة، وقال مدير سباقات شادويل أنجوس جولد إنه على الرغم من عدم إجراء مناقشات حول الفرسان، إلا أنه متأكد سيتم استخدام الفرسان المرتبطين بإسطبلات معينة.

وارتفع تصنيف «مستهدف» المنحدر من نسل «فرانكل» والفرس «هندسة»، من 123 إلى 129 حسب تصنيف «التايم فورم»، ولا يزال يستحق الثناء على إنتاجه أداءً محسناً ليحقق فوزاً موثوقاً به في سباق «برنس أوف ويلز».

ولم يكن «مستهدف» في أفضل حالاته عندما حل في المركز الرابع في سباق «دبي شيماء كلاسيك»، لمسافة 2410 متر، خلف «إكوينكس» الحصان الأعلى تصنيفاً في العالم، على الرغم من أنه ربما دفع الثمن هناك لمطاردة الفائز الرائع لمسافة طويلة.

وصبر «مستهدف» كان أكبر مما كان عليه في دبي، وتراجع إلى ميل وربع (2000 متر)، وقد أعجب بالطريقة التي ركض بها في أسكوت وأسرع بسرعة، متفوقاً بفارق أربعة أطوال.