كورتوا: «الريال» قادر على تجاوز «محنة» رحيل «النجم الأول»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



أعرب الحارس البلجيكي تيبو كورتوا لاعب ريال مدريد الإسباني، عن ثقته الكاملة في قدرة الفريق على تجاوز «محنة» رحيل نجمه الأول وهدافه وقائده الفرنسي كريم بنزيمة هذا الصيف للعب لفريق الاتحاد السعودي.

وتسبب قرار بنزيمة في «صدمة» شديدة للمدريديين، حيث كانت إدارة «البلانكوس»، تتوقع أن يوافق النجم الحاصل على الكرة الذهبية عام 2022، على تمديد عقده لعام آخر، وأن رحيله حرم الفريق من «نجم سوبر» وصاحب خبرة كبيرة، ليس لاعباً وهدافاً فقط، وإنما أيضاً قائداً.

غير أن كورتوا اتسم حديثه الذي نشرته صحيفة «ماركا» بالواقعية والعملية، فيما يتعلق بموقف بنزيمة، إذ أكد أن الفريق على استعداد للتقدم إلى الأمام، من دون وجود النجم الكبير، وإنه قادر على ملء الفراغ الذي تركه.

وطالب كورتوا زملاءه، خاصة المهاجمين، بضرورة تكثيف جهودهم وإثبات جدارتهم في قيادة الفريق نحو الانتصارات، في غياب بنزيمة.

وقال: نملك مهاجمين كباراً مثل البرازيليين فينسيوس جونيور وردودريجو، وانضم إليهما الإسباني خوسيلو الذي يمكنه أن يقدم شيئاً مختلفاً لأنه رأس حربة صريح.

واعترف كورتوا بأن مسؤولية الوضع الجديد، في غياب بنزيمة، تقع على عاتق الفريق كله، ويجب أن يتكاتف الجميع، من أجل تجاوز أي أزمات يواجهها الفريق. وأبدى كورتوا رغبته الشخصية في الفوز بدوري الأبطال مجدداً مع «الريال»، وأن ينهي مسيرته الكروية في «السانتياجو برنابيو».

وبدأ كورتوا المولود في 11مايو 1992«31عاماً» مسيرته الاحترافية في جينك البلجيكي «2009-2011»، وبعدها شد الرحال إلى إنجلترا، حيث لعب لتشيلسي من 2011 إلى 2018، وتخللها إعارة إلى أتلتيكو مدريد من 2011 إلى 2014، واستقر به المقام في ريال مدريد عام 2018 وحتى الآن، ويلعب كورتوا لمنتخب «الشياطين الحمر» البلجيكي منذ 2011.

ويواجه ريال مدريد في الجولة الأولى للموسم الجديد 2023-2024 بالدوري الإسباني «الليجا» أتليتك بلباو 12 أغسطس الجاري.