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«جودو الإمارات» يقترب من «أولمبياد باريس»

«جودو الإمارات» يقترب من «أولمبياد باريس»
6 أغسطس 2023 10:50

 
أبوظبي (الاتحاد)

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اقترب ثلاثة لاعبين من منتخب الجودو من التأهل إلى «أولمبياد باريس 2024»، بعد أن ارتفع رصيدهم من النقاط، خلال مشاركتهم الإيجابية في بطولات الاتحاد الدولي الكبرى موسم 2023، وتواصلت خلال «الماستر الكبرى» التي تختتم مساء اليوم بصالة «باب لازلوا»، في العاصمة المجرية بودابست، تحت إشراف الاتحاد الدولي.
وواصل منتخب اليابان «بطل العالم» صدارته للبطولة برصيد 4 ذهبيات وفضية و5 برونزيات، وتبعه فرنسا، وكوسوفو، وهولندا، وبلجيكا، وكندا، في المركز الثاني ولكل منها «ذهبية».
واحتفظ منتخب الإمارات بصدارة الدول العربية، والتاسع عشر في الترتيب العام، برصيد برونزية، والمركز السابع في منافسات وزن تحت 81 كجم، التي شارك فيها طلال شفيلي محققاً المركز السابع، بعد فوزه المثير على تيمو كافليوس بطل ألمانيا، وزليم تشيف لاعب أذربيجان، وخسارته في نصف النهائي أمام بطل العالم الجورجي جريجال تاتو بـ «الإسكور الذهبي»، وشهدت منافسات الوزن مفاجآت بالجملة، بخسارة المصنف الأول الجورجي جريجال تاتو، وبطل البرازيل شيميدت جيلهيرمي، والياباني كوهار كينيا المرشح الأول، ونال ذهبية الوزن البلجيكي كيس ماتياس، بعد أن نجح في تخطى البطل الأولمبي الياباني ناجاسي الذي اكتفى بالميدالية الفضية.
واختتم منتخبنا مشاركته في «ماستر بودابست» بمنافسات الوزن الثقيل التي شهدت لقاء ظفار كوسوف مع الصربي «المخضرم» دوسن بوجان، ضمن الدور التمهيدي لوزن تحت 100 كجم، بينما لعب عمر معروف في وزن فوق 100 كجم، مع بطل أذربيجان «المخضرم» كوكوري يوشانجي.
من جهة ثانية، يخلد منتخبنا الأول عقب مشاركته الحالية للراحة، قبل الانتقال إلى جورجيا لإقامة معسكر لمده أسبوع، استعداداً لبطولة جائزة زغرب الكبرى، التي يستضيفها الاتحاد الكرواتي من 18 إلى 20 أغسطس الحالي، ويشارك فيها منتخبنا باللاعبة باتسو التان في وزن تحت 57 كجم، وجريجوري أرام في وزن تحت 90 كجم، ويعقبه معسكر قصير في طوكيو، قبل المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية بالصين.

الإمارات
الجودو
أولمبياد باريس 2024
المجر
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