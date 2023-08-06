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ساكاري تحقق 3 انتصارات في 26 ساعة!

ساكاري تحقق 3 انتصارات في 26 ساعة!
6 أغسطس 2023 10:15

 
واشنطن (أ ف ب) 

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حققت اليونانية ماريا ساكاري، المصنفة تاسعة عالمياً، فوزها الثالث في غضون 26 ساعة، لتبلغ المباراة النهائية، لدورة واشنطن في التنس، وذلك بتغلبها على الأميركية جيسيكا بيجولا «الأولى» في الدورة 6-3 و4-6 و6-2.
واضطرت ساكاري، المصنفة رابعة في الدورة، إلى خوض مباراتين «الجمعة»، بسبب الأمطار التي أرجأت مباراتها «الخميس» في ثمن النهائي ضد الكندية ليلى فرنانديز، وفازت على الأخيرة، ثم تخلصت بعدها من عقبة الأميركية الأخرى ماديسون كيز.
وبفوزها «السبت» على بيجولا للمرة الخامسة من أصل ثماني مواجهات بينهما، بلغت ساكاري النهائي الأول لها منذ أكتوبر الماضي، حين خسرت أمام الأميركية بالذات في دورة جوادالاخارا.
وتمني اليونانية النفس بالخروج منتصرة من النهائي السابع في مسيرتها، من أجل تحرز لقبها الثاني فقط، بعد الذي تُوجت به عام 2019 في الرباط.
ورغم فشلها في الحصول على فرصة الفوز باللقب للمرة الثانية «أحرزته عام 2019»، والتأهل الى النهائي الخامس في مسيرتها، تعادل بيجولا أفضل ترتيب لها في تصنيف المحترفات بصعودها إلى المركز الثالث.

التنس
واشنطن
أميركا
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