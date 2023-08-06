«الريال» يلجأ إلى «سياسة الإحراج» في «أزمة مبابي»!

باريس (أ ف ب)



يبدو ريال مدريد الإسباني جاهزاً للدخول على الخط، وحل الأزمة القائمة بين باريس سان جيرمان الفرنسي، ونجمه كيليان مبابي، من خلال التقدم بعرض لضم قائد «الديوك» هذا الصيف، عوضاً عن انتظار عام للحصول عليه من دون مقابل، وذلك وفق صحيفة «لو باريزيان».

وقبل أيام معدودة على انطلاق الدوري الفرنسي الذي يفتتحه سان جيرمان في مواجهة لوريان في 12 أغسطس، ما زال مبابي خارج حسابات النادي الباريسي الذي استبعده عن جولته الآسيوية، بسبب رفضه تفعيل بند تمديد عقده حتى 2025.

وتوقعت «لو باريزيان» أن يُستبعد مبابي أيضاً عن تمارين الفريق الأول، من أجل الضغط عليه بهدف تمديد عقده، وعدم الرحيل الصيف المقبل لاعباً حراً من دون مقابل.

وأفادت الصحيفة أن الرئيس القطري لسان جيرمان لا ينوي التراجع عن قرار استبعاد مبابي، من أجل التجديد أو الموافقة على الرحيل هذا الصيف.

وأضافت أن ريال مدريد قد يقدم عرضاً رسمياً للتعاقد مع مبابي بعد 15 أغسطس الحالي، أي قبل قرابة أسبوعين فقط من إقفال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك من أجل إحراج سان جيرمان وإجباره على الموافقة، من دون المغالاة في مطالبه المالية.

وإذا كان الحق التعاقدي بين الطرفين هو لمصلحة مبابي الذي يستطيع احترام عقده الموسم المقبل وعدم إجباره على الانتقال، فقد استعمل سان جيرمان سلاح الاستبعاد للضغط عليه.

وكان الخليفي واضحاً عندما قال خلال تقديمه مدرب الفريق الجديد الإسباني لويس إنريكي في 5 يوليو، إنه يتعيّن على مبابي «توقيع عقد جديد إذا أراد البقاء».

وأوضح الخليفي أنه يريد بقاء مبابي، لكن «لا يمكننا السماح برحيل أحد أفضل اللاعبين في العالم بشكل حرّ، هذا واضح».

وأضاف «إذا لم يشأ مبابي تجديد العقد، فإن الباب مفتوح أمامه للرحيل بطبيعة الحال، الأمر سيان بالنسبة إلى جميع اللاعبين الآخرين، فلا أحد أكبر من النادي، حتى أنا».

ويشك سان جيرمان أن ابن الـ24 عاماً توصل إلى اتفاق يقضي بانتقاله في صفقة حرة إلى ريال مدريد، مع حصوله على مقدم عقد ضخم، وبذلك يكون فريق العاصمة الإسبانية قد وفر الكثير، ولن يكون مجبراً على تسديد أي مبلغ لبطل «ليج 1»، مقابل الحصول على خدمات بطل مونديال 2018 ووصيف مونديال 2022 في 30 يونيو 2024.

وكتب سان جيرمان رسالة الى لاعبه جاء فيها «لقد ساعدناك، ودعمنا عائلتك منذ شبابك»، مناشداً إياه بتجديد عقده ثم الانتقال مقابل مبلغ ضخم.

وأضاف سان جرمان في رسالته «هكذا رحل جميع اللاعبين الكبار أمثالك من النادي».

وتسببت صورة نشرها النجم البرازيلي لريال مدريد رودريجو على وسائل التواصل الاجتماعي بصحبة مبابي بتغذية ما يُشاع عن أن النادي الملكي سيكون الوجهة المقبلة للهداف الفرنسي.

لكن موقع «ريليفو» الرياضي الإسباني، أفاد أن اللقاء كان صدفة، خلال وجود اللاعبين في سردينيا، وأنهما صديقان مقربان منذ فترة ولا علاقة للقائهما بمسألة انتقال مبابي إلى ريال.