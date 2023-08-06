القوة الجوية يصطاد «الكأس السادسة»

بغداد (أ ف ب)



تُوج القوة الجوية بلقب كأس العراق لكرة القدم للمرة السادسة في تاريخه، بعد فوزه على أربيل 1-0، في المباراة النهائية التي استضافها ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد، وسط حضور أكثر من 25 ألف متفرج.

وقاد مهند عبد الرحيم القوة الجوية الذي يشرف عليه المدرب المصري مؤمن سليمان، إلى الفوز بإحرازه الهدف الوحيد في الدقيقة 30، من كرة أرضية خفيفة زاحفة، خدع بها الحارس حسين علي والمدافعين.

وهذه أول مرة يصل فيها الفريق الشمالي أربيل، المتوج بلقب بطولة الدوري العراقي اربع مرات،الى المباراة النهائية لمسابقة الكأس، وكان يمني النفس بنقلها للمرة الأولى خارج العاصمة، وتحديداً إلى إقليم كردستان العراق.

أظهر القوة الجوية أفضلية واضحة في الشوط الأول، ونجح في ترجمه تفوقه، بافتتاح التسجيل بعد مرور نصف ساعة على انطلاق الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، واصل القوة الجوية تقدمه وكذلك أفضليته، على الرغم من محاولات أربيل الذي عجز عن التعويض وخرج في النهاية خاسراً.