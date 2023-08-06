الهلال يسطع بـ «ثلاثية» في «القمة السعودية»

أبها (أ ف ب)

حسم الهلال مواجهته السعودية النارية مع غريمه الاتحاد 3-1، وبلغ نصف نهائي بطولة الأندية العربية لكرة القدم، بصحبة الشرطة العراقي الذي حقق بدوره فوزاً عريضاً على السدّ القطري 4-2.

على استاد مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، خرج الهلال منتصراً، مما اعتُبِر مباراة نهائية مبكرة، في ظل وجود الأسماء الكبيرة التي استقطبها كل فريق خلال «الميركاتو» الحالي، ما عنى أن كل طرف دخل بتشكيلة مختلفة، عن آخر مباراة جمعتهما في بطولة الدوري في مايو الماضي، والتي انتهت بالتعادل 2-2.

وبلغ الاتحاد ربع النهائي بالعلامة الكاملة، بعدما حقق ثلاثة انتصارات متتالية تصدر من خلالها المجموعة الأولى، فيما تأهل الهلال بصعوبة بالغة بعدما حلّ وصيفاً في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط.

لكن الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش ورفاقه ظهروا بوجه مختلف واستحقوا الفوز، بعدما أنهوا الشوط الأول متقدمين بهدفين، قبل أن تعود الروح إلى الاتحاد الذي أهدر له الوافد الجديد الفرنسي كريم بنزيمة ركلة جزاء، حين كانت النتيجة 3-1.

وشهدت المباراة الظهور الأول للبرازيلي مالكوم فيليبي بألوان الهلال، وكان على الموعد بتسجيله الهدف الثالث لفريقه الجديد، ما صعب من مهمة الاتحاد الذي وجد نفسه متخلفاً منذ الدقيقة 14 بكرة رأسية لميلينكوفيتش سافيتش إثر ركلة ركنية.

وقبل نهاية الشوط بدقيقتين تحصل الهلال على ركلة جزاء انتزعها البرازيلي ميشايل ديلجادو، ونفذها سالم الدوسري على يسار جروهي «45+3».

ومن هجمة منسقة، تمكن الاتحاد من تقليص الفارق، عندما استقبل البرازيلي رومارينيو داسيلفا كرة عرضية لعبها مباشرة داخل المرمى «56»، ولكن، ومن كرة عرضية، أعاد الهلال الفارق، عندما ارتقى مالكوم وحولها برأسه على يسار جروهي «70»، ويتسبب علي البليهي بركلة جزاء انبرى لها بنزيمة، لكنه أهدرها بعدما سدد في القائم «79».

وعلى ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في محافظة أبها، تناوب على تسجيل أهداف الشرطة أمير صباح «32»، أحمد فرحان «70»، آسو كريم «59 من ركلة جزاء و78»، فيما أحرز أكرم عفيف «24 من ركلة جزاء و81» هدفي السدّ.