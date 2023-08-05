الأحد 6 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«العنابي» يطلب «مربع الذهب» في «أبطال العرب»

«العنابي» يطلب «مربع الذهب» في «أبطال العرب»
6 أغسطس 2023 01:06

مراد المصري (دبي)

أخبار ذات صلة
الهلال يسطع بـ «ثلاثية» في «القمة السعودية»
طحنون الزعابي «الأعلى مراوغة» في «أبطال العرب»

ينشد الوحدة بلوغ «المربع الذهبي»، عندما يلتقي الشباب السعودي، الليلة، في دور الثمانية لكأس الملك سلمان للأندية للأبطال «بطولة الأندية العربية»، في مباراة لن تكون سهلة أمام منافس يتسلح بعاملي الأرض والجماهير بملعب الملك فهد الرياضي بالطائف.
ويتسلح «العنابي» بالمعنويات المرتفعة، بعد المستوى الذي ظهر عليه الفريق، خصوصاً في أول مباراتين، حقق فيهما الفوز على الكويت الكويتي، وشباب بلوزداد الجزائري، قبل أن يقوم بتغييرات جذرية على التشكيلة في المواجهة الأخيرة التي خسرها أمام الرجاء المغربي، مع مواصلة تأكيد المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، أن هدف «أصحاب السعادة» في البطولة، هو الاستعداد لانطلاق الموسم الجديد، رافضاً أن يضع الفريق تحت ضغط المنافسة، بقدر البحث عن الخروج بالمكاسب البدنية والفنية المطلوبة.
ويتوقع أن تشهد تشكيلة «العنابي» عودة أغلب اللاعبين الأساسيين، خصوصاً «العمود الفقري» للفريق، المكون من المدافع بيمينتا، وفي الوسط «الثلاثي» آلان، وسيباستيان خوانكا، وأحمد نور الله، والمهاجم جواو بيدرو، مع الحضور البارز للأسماء التي شكلت وجوداً مهماً مع الفريق، مثل علاء الدين زهير، وطحنون الزعابي، وروبن والبقية.
ويخوض الوحدة المواجهة بطموح قلب المعطيات وكسر العقدة، حيث تصب المواجهات السابقة لمصلحة الأشقاء، بمحصلة فوز وحيد، و4 تعادلات، مقابل 5 خسائر.
وفي اللقاءات السابقة بين أنديتنا ونظيرتها السعودية، شهدت أول مواجهة في عام 1998 تعادل الشارقة مع الاتفاق السعودي 2-2، قبل أن يحقق الوصل الفوز على اتحاد جدة بهدف في عام 1998.
وفي نسخة موسم 2018-2019، تعادل الوصل مع الاتحاد 1-1 في جدة، ومن دون أهداف في دبي، ليتأهل إلى الدور التالي، قبل أن يودع على يد الأهلي السعودي، بعد التعادل 2-2 في زعبيل، والخسارة 1-2 في جدة، فيما شهدت النسخة نفسها خروج الجزيرة على يد النصر السعودي، بعد الخسارة مرتين 1-2 و1-4، وفي نسخة موسم 2019-2020، خسر الوصل مرتين أمام الاتحاد 1-2 وصفر-2.
من جانبه، يتطلع الهولندي مارسيل كايزر، مدرب الشباب، إلى المضي قدماً، بعدما حصد فريقه صدارة ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط، وسبق أن واجه الوحدة 9 مرات من قبل، عندما كان مدرباً للجزيرة، وحقق 3 انتصارات وتعادل وحيد، مقابل 5 خسائر، منها الخسارة مرتين في الموسم الماضي، قبل رحيله عن «فخر أبوظبي».
ويعتمد «الليث» على نجمه الأرجنتيني إيفر بانيجا الذي سجل هدفي فريقه في البطولة إلى الآن من ركلتي جزاء أمام الزمالك المصري، والاتحاد المنستيري التونسي، فيما تعادل الفريق سلباً مع النصر السعودي.

الوحدة
بطولة كأس الملك سلمان للأندية
الشباب السعودي
آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
المهرج والفنان دجانغو إدواردز (وسط) يقف مع ولديه أثناء بروفة عرض
دنيا
وفاة المهرج الأميركي الشهير دجانغو إدواردز
اليوم 12:01
«مستهدف» ثاني أفضل حصان «في الكوكب»!
الرياضي
«مستهدف» ثاني أفضل حصان «في الكوكب»!
اليوم 12:00
كورتوا: «الريال» قادر على تجاوز «محنة» رحيل «النجم الأول»!
الرياضي
كورتوا: «الريال» قادر على تجاوز «محنة» رحيل «النجم الأول»!
اليوم 12:00
سودانيون يمشون ويقودون سياراتهم عبر مياه الفيضانات الموحلة بالقرب من أم درمان
الاقتصادي
السودان يرفع أسعار البنزين والجازولين
اليوم 11:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©