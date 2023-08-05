«العنابي» يطلب «مربع الذهب» في «أبطال العرب»

مراد المصري (دبي)

ينشد الوحدة بلوغ «المربع الذهبي»، عندما يلتقي الشباب السعودي، الليلة، في دور الثمانية لكأس الملك سلمان للأندية للأبطال «بطولة الأندية العربية»، في مباراة لن تكون سهلة أمام منافس يتسلح بعاملي الأرض والجماهير بملعب الملك فهد الرياضي بالطائف.

ويتسلح «العنابي» بالمعنويات المرتفعة، بعد المستوى الذي ظهر عليه الفريق، خصوصاً في أول مباراتين، حقق فيهما الفوز على الكويت الكويتي، وشباب بلوزداد الجزائري، قبل أن يقوم بتغييرات جذرية على التشكيلة في المواجهة الأخيرة التي خسرها أمام الرجاء المغربي، مع مواصلة تأكيد المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، أن هدف «أصحاب السعادة» في البطولة، هو الاستعداد لانطلاق الموسم الجديد، رافضاً أن يضع الفريق تحت ضغط المنافسة، بقدر البحث عن الخروج بالمكاسب البدنية والفنية المطلوبة.

ويتوقع أن تشهد تشكيلة «العنابي» عودة أغلب اللاعبين الأساسيين، خصوصاً «العمود الفقري» للفريق، المكون من المدافع بيمينتا، وفي الوسط «الثلاثي» آلان، وسيباستيان خوانكا، وأحمد نور الله، والمهاجم جواو بيدرو، مع الحضور البارز للأسماء التي شكلت وجوداً مهماً مع الفريق، مثل علاء الدين زهير، وطحنون الزعابي، وروبن والبقية.

ويخوض الوحدة المواجهة بطموح قلب المعطيات وكسر العقدة، حيث تصب المواجهات السابقة لمصلحة الأشقاء، بمحصلة فوز وحيد، و4 تعادلات، مقابل 5 خسائر.

وفي اللقاءات السابقة بين أنديتنا ونظيرتها السعودية، شهدت أول مواجهة في عام 1998 تعادل الشارقة مع الاتفاق السعودي 2-2، قبل أن يحقق الوصل الفوز على اتحاد جدة بهدف في عام 1998.

وفي نسخة موسم 2018-2019، تعادل الوصل مع الاتحاد 1-1 في جدة، ومن دون أهداف في دبي، ليتأهل إلى الدور التالي، قبل أن يودع على يد الأهلي السعودي، بعد التعادل 2-2 في زعبيل، والخسارة 1-2 في جدة، فيما شهدت النسخة نفسها خروج الجزيرة على يد النصر السعودي، بعد الخسارة مرتين 1-2 و1-4، وفي نسخة موسم 2019-2020، خسر الوصل مرتين أمام الاتحاد 1-2 وصفر-2.

من جانبه، يتطلع الهولندي مارسيل كايزر، مدرب الشباب، إلى المضي قدماً، بعدما حصد فريقه صدارة ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط، وسبق أن واجه الوحدة 9 مرات من قبل، عندما كان مدرباً للجزيرة، وحقق 3 انتصارات وتعادل وحيد، مقابل 5 خسائر، منها الخسارة مرتين في الموسم الماضي، قبل رحيله عن «فخر أبوظبي».

ويعتمد «الليث» على نجمه الأرجنتيني إيفر بانيجا الذي سجل هدفي فريقه في البطولة إلى الآن من ركلتي جزاء أمام الزمالك المصري، والاتحاد المنستيري التونسي، فيما تعادل الفريق سلباً مع النصر السعودي.