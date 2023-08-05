«مواجهة نارية» بين النصر والرجاء

الرياض (أ ف ب)

يشهد ربع نهائي بطولة الأندية العربية، مواجهة نارية بين النصر السعودي ونجمه المخضرم كريستيانو رونالدو والرجاء البيضاوي المغربي صاحب «العلامة الكاملة» في دور المجموعات، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.

وحلّ النصر وصيفاً للمجموعة الثالثة، بفوز على الاتحاد المنستيري التونسي 4-1، وتعادلين مع مواطنه الشباب سلباً والزمالك المصري 1-1، عندما أنقذه رونالدو من الخسارة في الدقائق الأخيرة بهدف رأسي.

في المقابل، بلغ الرجاء حامل اللقب الدور عينه بثلاثة انتصارات ضمن المجموعة الرابعة، على حساب شباب بلوزداد الجزائري 2-1، الكويت الكويتي 2-0 والوحدة الإماراتي 1-0.

ورغم الإرهاق الذي عانى منه النصر، الذي وصل للطائف من معسكره صبيحة مباراته الأولى أمام الشباب، إلا أنه قدم مستويات جيدة ضمن طموحاته لإحراز اللقب للمرة الأولى. وإلى جانب رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، تضمّ تشكيلة المدرب البرتغالي لويس كاسترو أمثال السنغالي ساديو ماني الذي شارك في نهاية مباراة الزمالك بعد انتقاله من بايرن ميونيخ الألماني.

كما يعوّل «العالمي» على لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، الإيفواري سيكو فوفانا، والبرازيليين أندرسون تاليسكا وأليكس تيليس، إلى جانب المحليين نواف العقيدي وعلي لاجامي وسلطان الغنام وعبدالرحمن غريب.

وكشف كاسترو بعد مباراة الزمالك عن حاجته للاعبين جديدين، من أجل تعزيز تشكيلته عشية انطلاق الدوري السعودي الزاخر بالنجوم الدوليين، وقال: «نتمنى إضافة لاعبَين اثنين إلى التشكيلة قبل انطلاق الدوري، ليس لأنه ليس لدينا ثقة باللاعبين الحاليين، بل لأننا مطالبون برفع مستوى الفريق».

أما الرجاء، يطمح في تخطي منافسه الذي يحظى بدعم جماهيري كبير، من خلال تشكيلة تعوّل على اللعب الجماعي عبر أمثال أنس الزنيتي، زكريا الوردي، نوفل الزرهوني، بوشعيب لعرايسي، يسري بوزوق والغيني أحمدو كمارا. والتقى الفريقان في النسخة الأولى لكأس العالم للأندية عام 2000، انتهت بفوز النصر 4-3.