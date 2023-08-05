منتخبنا يُسجل «حصيلة ميداليات تاريخية» في «عالمية» الفنون القتالية

أبوظبي (الاتحاد)

أُسدل الستار، على منافسات النسخة الرابعة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، التي أُقيمت برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والتي شهدت تألقاً لافتاً لنجوم المنتخب الوطني بتحقيقه 12 ميدالية، بواقع 4 ميداليات ذهبية، و4 ميداليات فضية و4 ميداليات برونزية، مقارنة بـ4 ميداليات حققها العام الماضي.

واختتمت واحدة من أقوى النسخ في بطولات العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين والتي أقيمت في صالة «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي بتتويج أوكرانيا بطلاً، والولايات المتحدة وصيفاً، وطاجيكستان في المركز الثالث.

وأُقيمت فعاليات هذه النسخة بمشاركة 636 لاعباً ولاعبة يمثلون 45 دولة، كما شارك المنتخب الوطني للناشئين للمرة الثانية في تاريخه في منافسات البطولة ليحقق جملة من المكاسب من أبرزها تحقيق 12 ميدالية ملونة، منها 4 ذهبيات حققها كل من فهد الحمادي (في وزن 70.3 كجم للمرحلة العمرية «أ» 16-17، وغلا الحمادي (فئة الشباب «ب» في وزن 40 كجم)، وسيف البلوشي (فئة الشباب «ب» في وزن 40 كجم)، وزمزم الحمادي (فئة الشباب «ب» في وزن 52 كجم)، ناهيك عن الخبرة التي اكتسبها هذا الجيل الذي يمثل مستقبل الفنون القتالية المختلطة للدولة.

وحضر مواجهات اليوم الختامي معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، وروي بيكر رئيس الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج، وأعضاء من مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة وأعضاء من الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، وعدد من ممثلي بعثات الدول المشاركة وسفارات الدول لدى الدولة.

أكّد العميد محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة ورئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة أن النجاح الاستثنائي للنسخة الرابعة لبطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين هو نتيجة الرؤية السديدة والدعم غير المحدود والتوجيهات المستمرة من القيادة الرشيدة للارتقاء بهذه الرياضات، واستثمارها الأمثل في أبناء وبنات الوطن وتأهيل الأبطال.

وأشار إلى أن ختام البطولة بتلك المشاهد الرائعة، والإشادة المطلقة من جميع المنتخبات المشاركة بروعة التنظيم والاستضافة سيعزز مكانة أبوظبي عاصمة للفنون القتالية المختلطة.

وأضاف: «واكبنا جميعاً إشادة وثناء اتحادات الفنون القتالية المختلطة العالمية، الذين أبدوا إعجابهم بالنجاح الاستثنائي للنسخة الرابعة لبطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، وكعادتها كتبت أبوظبي فصلاً جديداً من فصول نجاحها في استضافة كبريات البطولات العالمية، وستواصل دورها في إبهار العالم من جديد في قادم البطولات».

وأعرب ابن دلموج عن سعادته بحصاد المنتخب الوطني من الميداليات، لافتاً إلى أنه جاء ثمرة لجهود كبيرة بذلها الجميع من أجل المشاركة المتميزة استشرافاً لمستقبل الأجيال الجديدة من مواهب الفنون القتالية المختلطة الإماراتية».

وأضاف: «حقق أبطال المنتخب الوطني في أولى مشاركاتهم في بطولة العالم العام الماضي 4 ميداليات، والحصيلة هذا العام ارتفعت إلى 12 ميدالية، ما يعكس حجم الإنجاز والتطور الذي تشهده رياضة الإمارات، وسنحرص على تحقيق عدد أكبر من الميداليات في النسخة الخامسة التي تستضيفها أبوظبي العام القادم».

وتقدم ابن دلموج بالشكر إلى كل الأطقم الإدارية والفنية الذين أشرفوا على المنتخب الوطني طوال مرحلة التحضيرات التي استمرت لعام كامل، حيث نظم الاتحاد 5 بطولات محلية للفنون القتالية وفرت منصات احتكاك وإعداد واختبار ممتازة لأبطال المنتخب الوطني».

وعبرت لاعبة منتخب أوزبكستان سيفارا سادوليوفا عن سعادتها الكبيرة بالأداء القوي الذي ظهرت به على حلبة «مبادلة أرينا» في اليوم الختامي لبطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، والذي توجته بالظفر بالميدالية الذهبية لوزن 47.7 ضمن منافسات المرحلة السنية «أ» 16-17 عاماً.

وأضافت: «أنا ممتنة للغاية، هذه لحظة تاريخية في مسيرتي، الميدالية الذهبية ترجمة واقعية للجهد الكبير الذي بذلته في الفترة الماضية، والتضحية والدعم من بلادي ومن طاقمي الفني، الفوز يعزز دوافعي للمضي قدماً نحو آفاق بعيدة في مسيرتي الرياضية».

أعرب محمد داغر رئيس الاتحاد اللبناني للفنون القتالية المختلطة عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في النسخة الرابعة للبطولة في أبوظبي في أجواء رياضية حماسية وتنظيم واستضافة مثاليين.

وأضاف داغر: «منتخب لبنان شارك في البطولة بـ 16 لاعباً ولاعبة، وحضرنا إلى دولة الإمارات بعد مرحلة استعدادات جدية وتدريب مكثف خاضه لاعبي ولاعبات منتخب لبنان في سبيل تحقيق إنجاز مميز، وقد نجحت البطلة لمار محمد من تحقيق الذهبية ضمن منافسات الفئة ج للمرحلة السنية 12-13».

وهنأ رئيس الاتحاد اللبناني منتخب الإمارات على الظهور المشرف في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة، وأشاد بإنجازاته الرائعة في البطولة وحصاده التاريخي من الميداليات وهو انعكاس للجهود والعمل الكبير الذي يقوم به اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة».