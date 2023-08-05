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«متهم إيطالي» في قبضة الشرطة بسبب «عشق نابولي»!

«متهم إيطالي» في قبضة الشرطة بسبب «عشق نابولي»!
5 أغسطس 2023 18:55

روما (أ ف ب)
أعلنت الشرطة الإيطالية اليوم أن أحد الفارين المدرجين على قائمة أهم المطلوبين لديها، قد ألقي القبض عليه في اليونان، بعدما فضحه ولعه بكرة القدم واحتفاله بفوز نابولي بالسكوديتو.
وقال بيان للشرطة إن فنتشينتسو لا بورتا (60 عاماً) كان هارباً منذ 11 عاماً ويعتبر «على صلة وثيقة» بمنظمة كامورا للجريمة المنظمة في مدينة نابولي بجنوب إيطاليا.
حُكم عليه غيابياً بالسجن 14 عاماً لدوره في مجموعة متخصصة بالتهرب الضريبي والاحتيال.
وقالت الشرطة في نابولي إنهم «لم ييأسوا أبداً في البحث عنه انتظروه ليرتكب زلّة».
وأضافت: «ثم عثروا عليه في جزيرة كورفو اليونانية، ما خانه هو شغفه بكرة القدم ونابولي».
فبعد 33 عاماً من الانتظار، حقق نادي نابولي لقب الدوري الإيطالي في مايو الماضي للمرة الأولى منذ أيام الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييجو أرماندو مارادونا.
وبحسب البيان فإن «لا بورتا لم يستطع إلا الاحتفال، تعرفت عليه الشرطة في صورة التقطت خارج مطعم»، حيث شوهد المطلوب وهو يحمل وشاحاً باللونين الأبيض والأزرق للفريق ويلوّح به عالياً.
كان يرتدي قبعة بيسبول، لكن المحققين كانوا متأكدين من أنهم وجدوا الرجل المنشود. وبمساعدة من زملائهم اليونانيين، بدأ رجال الشرطة في تتبع لا بورتا، وتمكنوا من توقيفه بينما كان يستقلّ دراجته النارية.
وقالت الشرطة اليونانية إن عملية الاعتقال جرت يوم الجمعة.

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