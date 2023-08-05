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«المحترفين» تعلن القائمة النهائية للمرشحين لجوائز الموسم

«المحترفين» تعلن القائمة النهائية للمرشحين لجوائز الموسم
5 أغسطس 2023 17:44

 
أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت رابطة المحترفين، القائمة النهائية للمرشحين لحصد جوائز موسم 2022-2023، وذلك مع إغلاق باب التصويت، بعد مشاركة كبيرة على مدار 5 أيام، عبر الموقع الإلكتروني، والتطبيق الرسمي للرابطة، وحساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، على أن يتم إعلان هوية الفائزين في الحفل السنوي 10 أغسطس الجاري، في فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال.
وأفرز التصويت الذي شاركت فيه الجماهير وقائدو الفرق والمدربون والإعلاميون، قوائم نهائية، تضم علي صالح «الوصل»، علي مبخوت «الجزيرة»، ويحيى الغساني «شباب الأهلي» لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي.
وتضم قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي، لابا كودجو «العين»، فيدريكو كارتابيا «شباب الأهلي»، فراس بالعربي «عجمان»، فيما تضم جائزة القائد لأفضل مدرب، ليوناردو جارديم «شباب الأهلي»، جوران توفيجيدزيتش «عجمان»، وكوزمين أولاريو «الشارقة»، وجائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب إماراتي تحت 23 عاماً، عبدالله حمد «الوحدة»، حارب عبدالله سهيل وبدر ناصر «شباب الأهلي»، وجائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب مقيم أو من مواليد الدولة، عثمان كمارا ولوان بيريرا «الشارقة»، وإريك جورجينس «العين».
وتضم جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس، عادل الحوسني «الشارقة»، خالد عيسى «العين»، وخالد السناني «الوصل»، وجائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور، تضم فابيو ليما «الوصل»، سفيان رحيمي ولابا كودجو «العين»، وجائزة أفضل هدف، تضم لابا كودجو وسفيان رحيمي «العين»، وفابيو ليما «الوصل».
أما المرشحون لجائزة التميز في الاحتراف والتراخيص، كل من العين، والشارقة، وشباب الأهلي.
يذكر أن حفل الجوائز يضم أيضاً، الجوائز المبنية على الإحصائيات، وهي جائزة الحذاء الذهبي لهداف «دوري أدنوك المحترفين»، جائزة الحذاء الفضي لهداف دوري تحت 21 عاماً، جائزة هداف كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، جائزة دوري الجماهير، جائزة المدير الفني للعبة فانتاسي دوري أدنوك للمحترفين، وفريق الأحلام.

الإمارات
شباب الأهلي
الجزيرة
الوصل
علي مبخوت
يحيى الغساني
علي صالح
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