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الرياضي

طحنون الزعابي «الأعلى مراوغة» في «أبطال العرب»

طحنون الزعابي «الأعلى مراوغة» في «أبطال العرب»
5 أغسطس 2023 17:30

 
سلطان آل علي (دبي)


قدم الوحدة بقيادة الجنوب أفريقي موسيماني المدرب الجديد لـ «العنابي»، في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، انطباعاً جيداً عن «العمل المبدئي» الذي ينتظره عشاق «أصحاب السعادة» هذا الموسم، وتأهل الفريق إلى «ربع النهائي» وصيفاً لمجموعته، وتخطى قبل ذلك الدورين الأول والثاني من التصفيات، ليثبت جدارته بالوصول إلى «الأدوار النهائية».
وتُظهر الأرقام أنّ أحد أبرز لاعبي «العنابي» في المسابقة حتى الآن، هو طحنون الزعابي، ويأتي في المركز التاسع ضمن أفضل 10 لاعبين تقييماً، وفق عدة مواقع وتطبيقات رياضية والأفضل في الوحدة. 

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وبرز طحنون على مستوى المراوغات في البطولة، حيث إنه صاحب المعدل الأعلى بين كل اللاعبين بـ5 مراوغات في كل مباراة، ونسبة نجاح 77%، ويأتي بعده ياسين شيخ مهاجم الاتحاد المنستيري بمعدل 4.3 مراوغة، ومارسيلو بروزوفيتش مع النصر السعودي، بمعدل 4 مراوغات.
ولم يكتف طحنون الزعابي بالجانب المهاري الهجومي، بل أظهر قدرات دفاعية متميزة، وهو ثالث أكثر لاعب في معدل التدخلات بالبطولة، بواقع 4.5 تدخل كل مباراة، ولا يتفوق عليه إلا كويلار لاعب الشباب السعودي «5 تدخلات»، ويوسف أمين مدافع شباب بلوزداد «5.5 تدخل» كل مباراة.

وينتظر الوحدة الكثير من طحنون الزعابي الذي افتقد في المواسم الماضية للاستمرارية والتوظيف السليم في مركزه المناسب، ويملك طحنون قدرات ومميزات عديدة، قادر من خلالها على قيادة الوحدة إلى مستوى أعلى، في الصناعة بالتحديد، وصنع الفرص وتحريك اللعب.

بطولة كأس الملك سلمان للأندية
الوحدة
بيتسو موسيماني
طحنون الزعابي
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