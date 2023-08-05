الأحد 6 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

مشاركة ناجحة لشهد بو دبس في «عالمية الكروسفيت»

مشاركة ناجحة لشهد بو دبس في «عالمية الكروسفيت»
5 أغسطس 2023 18:26

 دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تقدم لتشاد آليات عسكرية ومعدات أمنية لدعم جهود مكافحة الإرهاب
«جودو الإمارات» يقترب من «أولمبياد باريس»

احتلت شهد بو دبس لاعبة منتخب اللياقة البدنية «المركز 38»، في بطولة العالم للكروسفيت، في ماديسون الأميركية، ضمن أفضل اللاعبات في فئة الفردي.
وعبرت بو دبس عن فخرها بتمثيل المرأة الإماراتية في المحفل العالمي، وقيامها برفع علم الدولة في الحفل الافتتاح، مؤكدة أن المشاركة فتحت لها الآفاق لإحراز مراكز متقدمة مستقبلاً.
وقالت: «كنت أدرك صعوبة المشاركة في البطولة، منذ أن تأهلت لها عبر التصفيات الآسيوية في كوريا الجنوبية، بسبب وجود أفضل لاعبات الكروسفيت في العالم، مما شكل منها تجربة إيجابية للغاية».

المرأة الإماراتية
الإمارات
اللياقة البدنية
أميركا
آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
المهرج والفنان دجانغو إدواردز (وسط) يقف مع ولديه أثناء بروفة عرض
دنيا
وفاة المهرج الأميركي الشهير دجانغو إدواردز
اليوم 12:01
«مستهدف» ثاني أفضل حصان «في الكوكب»!
الرياضي
«مستهدف» ثاني أفضل حصان «في الكوكب»!
اليوم 12:00
كورتوا: «الريال» قادر على تجاوز «محنة» رحيل «النجم الأول»!
الرياضي
كورتوا: «الريال» قادر على تجاوز «محنة» رحيل «النجم الأول»!
اليوم 12:00
سودانيون يمشون ويقودون سياراتهم عبر مياه الفيضانات الموحلة بالقرب من أم درمان
الاقتصادي
السودان يرفع أسعار البنزين والجازولين
اليوم 11:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©