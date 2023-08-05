مشاركة ناجحة لشهد بو دبس في «عالمية الكروسفيت»

دبي (الاتحاد)

احتلت شهد بو دبس لاعبة منتخب اللياقة البدنية «المركز 38»، في بطولة العالم للكروسفيت، في ماديسون الأميركية، ضمن أفضل اللاعبات في فئة الفردي.

وعبرت بو دبس عن فخرها بتمثيل المرأة الإماراتية في المحفل العالمي، وقيامها برفع علم الدولة في الحفل الافتتاح، مؤكدة أن المشاركة فتحت لها الآفاق لإحراز مراكز متقدمة مستقبلاً.

وقالت: «كنت أدرك صعوبة المشاركة في البطولة، منذ أن تأهلت لها عبر التصفيات الآسيوية في كوريا الجنوبية، بسبب وجود أفضل لاعبات الكروسفيت في العالم، مما شكل منها تجربة إيجابية للغاية».