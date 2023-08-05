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جوارديولا: تعاقدات أرسنال الجديدة تجعله «أكثر قوة»

جوارديولا: تعاقدات أرسنال الجديدة تجعله «أكثر قوة»
5 أغسطس 2023 16:15

لندن (د ب أ)
أعرب بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، عن ثقته في أن أرسنال سيكون قوة أكبر هذا الموسم بسبب اللاعبين الذين تعاقد معهم.

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ويقود أرسنال، ميكيل أرتيتا مساعد جوارديولا السابق في مانشستر سيتي، واستطاع أن يقود الفريق لتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في أغلب فترات الموسم الماضي، قبل أن ينهيه في المركز الثاني بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي، الذي توج بالثلاثية.
وتعاقد أرسنال مع كاي هافيرتز من تشيلسي، وديكلان رايس من ويستهام، الذي كان يسعى مانشستر سيتي للتعاقد معه، ويوريان تيمبر من أياكس الهولندي.
وعند سؤال جوارديولا قبل مواجهة أرسنال في مباراة الدرع الخيرية عما إذا كان يعتقد أن اللاعبين الثلاثة بإمكانهم نقل الفريق للمستوى التالي، أجاب: «بالتأكيد، لم يقوموا بالتعاقد مع لاعبين لجعل عدد لاعبي الفريق أكبر، ولكنهم تعاقدوا مع لاعبين ليدخلوا في التشكيل الأساسي، وأنهم جميعاً لاعبون جيدون للغاية».
وأردف: «لا يمكنني أن أتوقع شيئا مختلفا- نيوكاسل قام بهذا، ليفربول قام بنفس الأمر ولكن بشكل أقل، ولكني أعتقد أن بعد رحيل جوردان هيندرسون وفابينيو سيدخل ليفربول سوق الانتقالات مرة أخرى، وقام مانشستر يونايتد بنفس الأمر مرة أخرى».
وأكد: «هذا طبيعي، في كل موسم، ترغب الفرق في أن تقوم بتعزيز خطوطها، وليس فقط مانشستر سيتي».

بيب جوارديولا
مانشستر سيتي
أرسنال
ميكيل أرتيتا
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