منافسات «مثيرة» في «شارة طحنون بن محمد» للهجن

الذيد (الاتحاد)

انطلقت صباح اليوم، منافسات شارة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، لسباق الهجن بميدان الذيد، بتنظيم ومتابعة نادي الشارقة لسباقات الهجن، وتضمنت المنافسات إقامة 10 أشواط لسن الفطامين لهجن أبناء القبائل، لمسافة 1500 متر.

وحققت «صباء» لمحمد مهير سعيد الخاصوني الكتبي، المركز الأول في الشوط الأول، فيما انتزع «سلاب» لراشد خلفان حمد الحافري المركز الأول في الشوط الثاني، وتوجت «صبر» لمحمد مهير الخاصوني الكتبي بالمركز الأول في الشوط الثالث، فيما كانت «شاهين» لمحمد مبارك سيف الكتبي على موعد مع الناموس في الشوط الرابع، بينما حقلت «جميلة» لحران محمد عبد الله بن هويدن الكتبي بالمركز الأول في الشوط الخامس، بينما طار «الباهر» لسعيد سالم عبيد العامري بالمركز الأول في الشوط السادس، وحصدت «لحقة» لسعيد عبد الله بن شميل الكتبي المركز الأول في الشوط السابع، ونجح «شاهين» لحران محمد هويدن الكتبي بالمركز الأول في الشوط الثامن، بينما انتزعت «غزوة» لراشد خلفان محمد الخاطري، المركز الأول في الشوط التاسع، واستطاعت «هملولة» لعمر علي بخيت المسافري الحصول على المركز الأول في الشوط العاشر.

وتوجه مطر علي بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن، بالشكر إلى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، على الدعم الكبير الذي يوليه سموه لرياضة سباقات الهجن من خلال الاهتمام الدائم والرعاية التي يقدمها لهذه الرياضة وملاك الهجن فيها.

وأضاف أن شارة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان شهدت منذ منافساتها الأولى مشاركة كبيرة لملاك الهجن، وقدمت المطايا المشاركة مستويات قوية.