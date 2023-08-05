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«برنامج خاص» لعبدالباسط وبالعربي في الشارقة

«برنامج خاص» لعبدالباسط وبالعربي في الشارقة
5 أغسطس 2023 14:30

 
علي معالي (دبي)

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وضع الجهاز الفني للشارقة برنامجاً خاصاً لمحمد عبدالباسط وفراس بالعربي، بعد عودتهما إلى التدريب بالكرة مع «الملك»، حيث لم يشارك «الثنائي» في أي مباراة خلال معسكر النمسا، نظراً لعدم اكتمال الشفاء، حيث تعرض بالعربي لإصابة «عضلية» مع منتخب تونس، في حين أجرى عبدالباسط جراحة في «الكتف».
ومع عودة الفريق إلى المران بملعبه، انتظم عبدالباسط وبالعربي مع بقية زملائهم، في حين ما زال ماجد حسن في مرحلة التأهيل، بعد جراحة «الكاحل»، وتنتهي بعد أسبوع من الآن.
وما زال الموقف غامضاً بشأن بالعربي تحديداً، بشأن بدايته للموسم، في ظل عدم خوض اللاعب أي مباراة مع الفريق، منذ انتقاله إلى الشارقة، قادماً من عجمان، وبالتالي في حال عدم وجوده في الجولة الأولى، فإن الروماني كوزمين مدرب الفريق يعتمد على تشكيلة الموسم الماضي.
ويؤدي «الملك» التدريبات بمعنويات عالية، لوجود 3 لاعبين، ضمن سباق جوائز الأفضل في الموسم المنتهي، وهم عادل الحوسني «القفاز الذهبي»، وعثمان كمارا ولوان بيريرا «الفتى الذهبي» لأفضل لاعب مقيم.
ويقود كوزمين التدريبات بقوة وتركيز، انتظاراً لخوض «ودية» أخيرة مع فريق محلي، قبل أن يخوض «الملك» في مبارياته الأولى بـ «دوري أدنوك للمحترفين» مع «النمور» 18 أغسطس الجاري، على استاد اتحاد كلباء.

دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
كوزمين
محمد عبدالباسط
فراس بالعربي
ماجد حسن
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