محاولات بايرن لضم كين «تتحدى الزمن»!

ميونيخ (د ب أ)

يبدو أن محاولات فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم لضم هاري كين، مهاجم فريق توتنهام الإنجليزي، ستستمر بعدما ذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية، اليوم السبت أن قراراً بشأن ذلك تم تأجيله.

وذكرت صحيفة «تيلجراف» البريطانية في تقرير لها أن بطل الدوري الألماني طلب من توتنهام الموافقة على عرض أخير لنجم المنتخب الإنجليزي قبل منتصف ليل أمس الجمعة.

وذكر التقرير أن كل الأطراف المشاركة لديها رغبة في حل هذا الأمر في أسرع وقت ممكن، ولكن حالياً، يرجح أن المفاوضات ستستمر.

ووفقاً لتقارير إعلامية، يتوقع توتنهام الحصول على مقابل مادي يبلغ على الأقل 100 مليون يورو (110 مليون دولار) نظير انتقال هداف الفريق.

وذكرت شبكة «سكاي» التليفزيونية و«بيلد» أن بايرن قام بتحسين عرضه هذا الأسبوع ويرغب في إنفاق مبلغ قياسي بالنسبة للنادي يقترب من المبلغ الذي طلبه توتنهام، للحصول على خدمات كين (30 عاماً)، وفي حال عدم توصل الناديين لاتفاق، على الأرجح سيكمل كين عقده مع توتنهام ويمكنه بعد ذلك الرحيل بشكل مجاني في يوليو 2024.

واستبعد كين لفترة طويلة تمديد تعاقده مع الفريق، وقيل إن جو لويس مالك النادي نصح رئيس النادي دانييل ليفي ببيع كين في الفترة الحالية.

ويستهل توتنهام مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 13 أغسطس بمواجهة مضيفة برينتفورد، ويبدأ بايرن ميونيخ مبارياته في الدوري الألماني بعدها بأسبوع.