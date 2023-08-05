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الرياضي

المعسكرات الخارجية تجهز أندية «الأولى»

المعسكرات الخارجية تجهز أندية «الأولى»
5 أغسطس 2023 13:27

 
معتصم عبدالله (دبي)

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دخلت تحضيرات أندية دوري الدرجة الأولى، استعداداً للموسم الجديد 2023- 2024، مرحلة متقدمة مع بداية معسكرات التدريب الخارجية لكل من دبا الحصن، ومصفوت، والحمرية، ودبا، والذيد، في انتظار التحاق مجموعة أخرى بقيادة الظفرة ومسافي.
وحقق دبا الحصن الفوز بثلاثية أمام سبورتينج السكندري، في أولى مباريات الفريق الودية بمعسكره الخارجي في مصر، بدوره تغلب مصفوت على منتخب مونتينجرو للشباب 2-1 في الودية الأول لمعسكر «القناصة» المقام حالياً في صربيا.
وغادرت بعثة الحمرية بدورها إلى صربيا، لخوض معسكر إعدادي يستمر 3 أسابيع، تحضيراً لمنافسات الموسم الجديد، فيما تحتضن سلوفينيا المعسكر الإعدادي لفريق دبا، والذي يستمر ثلاثة أسابيع، ضمن المرحلة الثانية من إعداد «النواخذة».
واختار الجهاز الفني لنادي الذيد، بقيادة الوطني جمال الحساني، تركيا لإقامة معسكر الفريق الحالي والذي يستمر إلى 23 أغسطس الحالي، فيما يخطط مسافي لإقامة معسكر خارجي خلال الفترة المقبلة.
على صعيد متصل، حقق التعاون الفوز على رويال 3-1، في أولى مبارياته الودية خلال فترة الإعداد الداخلي للموسم الجديد 2023- 2024.
وقال بدر طبيب مدرب الفريق: «متفائلون بتقديم موسم جديد يليق بالتعاون وجماهيره، ونشكر رئيس وإدارة النادي على سعيهم لتسخير كافة الأدوات وإزالة العقبات، من أجل تقديم موسم متميز، يُسعد به جماهير النادي».

دوري الدرجة الأولى
دبا الحصن
مصفوت
الحمرية
دبا الفجيرة
الذيد
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