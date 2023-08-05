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الرياضي

«القوس والسهم» يحقق «المركز 38» في كأس العالم

«القوس والسهم» يحقق «المركز 38» في كأس العالم
5 أغسطس 2023 13:00

برلين (وام)
حقق المنتخب الوطني للقوس والسهم، المركز الـ 38 عالمياً في ختام مشاركته الأولى ببطولة العالم في برلين.
وتأهلت آمنة العوضي لاعبة المنتخب من الدور التمهيدي لمرحلة التصفيات في فئة «القوس المركب»، ثم حققت الفوز على فاتن صالح لاعبة ماليزيا في دور الـ 48 لتتأهل إلى دور الـ 24، الذي شهد خسارتها بفارق نقطة في الرمية الفاصلة أمام «شين يا» لاعبة الصين تايبيه، لتفقد فرصة التأهل لدور الـ 16.
وحققت اللاعبة جمانة النجار المركز 57 في فئة القوس المركب أيضاً، بعد تأهلها لمرحلة التصفيات، حيث خسرت أمام لاعبة المنتخب الفرنسي في دور الـ 48 بعد مستوى جيد.
وأكد حميد المشرخ، الأمين العام لاتحاد القوس والسهم رئيس البعثة أن تأهل المنتخب لمرحلة التصفيات في أكبر بطولة على مستوى العالم، وتواجد اللاعبة آمنة العوضي في دور الـ 24، ومعها زميلتها جمانة النجار في دور الـ 48 يعكس بوضوح المستوى المتطور للمنتخب.
وأشار إلى أن العوضي حققت مؤخراً أفضل رقم دولي إماراتي بتاريخ المشاركات الخارجية للسيدات، خلال بطولة العالم للشباب بأيرلندا، وذلك بوصولها للمركز الـ 28، والآن حققت إنجازاً آخر سيقربها من المركز الـ 129 عالمياً.
وأثنى البريطاني مايكل بيرت مدرب المنتخب على المستوى الجيد للاعبين واللاعبات في بطولة العالم، مؤكداً أن هذه المشاركة المتميزة سيكون لها أثر ملموس في الارتقاء بقدراتهم.

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