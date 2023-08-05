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شرطة أبوظبي تواصل التألق في «الألعاب العالمية»

شرطة أبوظبي تواصل التألق في «الألعاب العالمية»
5 أغسطس 2023 12:28

أبوظبي (الاتحاد)
حصدت فرق شرطة أبوظبي المشارك بدورة الألعاب العالمية لرجل الشرطة والإطفاء بمدينة وينبيج الكندية، 18 ميدالية جديدة، منها 8 ميداليات ذهبية و5 فضية و5 برونزية في اليومين الخامس والسادس من دورة الألعاب العالمية للشرطة.
وحصد الميداليات الذهبية كلا من الشعالي حسن بمسابقة ألعاب القوى (المشي 5000 متر)، وسلطان الظنحاني بمسابقة العاب القوى (3000 موانع الفئة العمرية 30-34)، وسارى الحمادي (3000 موانع الفئة العمرية 35- 39)، وفهد البلوشي وماجد البريكي ومهدي الأحبابي وخالد الكعبي بمسابقة الرماية (البندقية فرقي)، وأحمد الشحي بمسابقة (التجديف 2000 الفئة العمرية 18-29)، وعلي مسفر بمسابقة ( لتجديف 2000 الفئة العمرية 30-34)، وعلي نصيب وسيف معيوف والشعالي حسن بمسابقة الترايثلون (تتابع الفئة العمرية 18- 29)، وعبدالله المنهالي وجابر المنصوري وسلطان الظنحاني بمسابقة الترايثلون (الفئة العمرية 30-35).
وفاز بالميداليات الفضية كلاً من خالد الكعبي بمسابقة (الرماية البندقية)، وإبراهيم الطنيجي بمسابقة (التجديف 2000 الفئة العمرية 35-39)، وإبراهيم الشامسي بمسابقة (التجديف 2000 الفئة العمرية 30-34)، وسعود الزعابي بمسابقة الترايثلون (فردي)، وعلي الكعبي وفيصل الشحي وهزاع الجلاف بمسابقة الترايثلون (تتابع الفئة العمرية 18-29).
وحاز على الميدالية البرونزية معاذ فوزي بمسابقة ألعاب القوى (110 حواجز الفئة العمرية 18-29)، وماجد البريكي بمسابقة (الرماية البندقية)، وسلطان الشحي بمسابقة التجديف 2000 الفئة العمرية (40-44)، وسالم جمال بمسابقة الترايثلون (فردي)، ومحمد الغافري ونايف المرزوقي وسارى الحمادي بمسابقة الترايثلون (تتابع الفئة العمرية).

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