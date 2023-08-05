السيتي يتحدى أرسنال للفوز بكأس «الدرع الخيرية»

لندن (د ب أ)

يتطلع فريقا مانشستر سيتي وأرسنال لحصد أول ألقاب الموسم الكروي الجديد بإنجلترا، عندما يلتقيان غداً في مباراة الدرع الخيرية.

ويدخل مانشستر سيتي المباراة بعد خسارته 1 / 2 أمام أتلتيكو مدريد في آخر مبارياته الودية، بينما يدخل أرسنال المباراة بعدما احتفظ بلقب بطولة كأس الإمارات الودية عقب فوزه على موناكو.

ويسعى فريق أرسنال للتتويج بلقب هذه البطولة، خاصة وأن نتائج الفريق في الموسم الماضي تخطت كل التوقعات، حيث تصدر الدوري الإنجليزي لمدة 248 يوما، ولكنه فشل في النهاية في تحقيق اللقب.

ويرغب ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال، في التتويج باللقب للتأكيد على أن فريقه سيكون منافساً شرساً على لقب الدوري في هذا الموسم.

وقال أرتيتا في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "متحمس للغاية لخوض مباراة نهائية والتتويج بلقب أمام أحد الفرق الكبرى".

وأثنى أرتيتا على مانشستر سيتي، وقال: "مانشستر سيتي كان أفضل فريق في أوروبا في الموسم الماضي، ونعلم المعايير وما نحتاجه للفوز للمباراة". وسيفتقد أرسنال جهود المهاجم البرازيلي الدولي جابرييل خيسوس بعد خضوعه لجراحه يوم الأربعاء الماضي في الركبة، ويتوقع أن يقود إدوارد نيكيتاه هجوم الفريق.

ورغم افتقاد أرسنال لأحد أهم أسلحته الهجومية، اطمأن أرتيتا على حالة بوكايو ساكا، الذي لم يشارك في مباراة موناكو الأخيرة، حيث أكد أنه بخير وسيكون جاهزاً لخوض اللقاء. في المقابل، يسعى مانشستر سيتي لمواصلة النجاحات التي حققها في الموسم الماضي بعد الفوز بالثلاثية «الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا».

ويريد جوسيب جوارديولا المدير الفني للفريق التتويج بلقب البطولة، التي استعصت عليه في الموسمين الماضيين، حيث خسر اللقبين أمام ليستر سيتي وليفربول.

وسيفتقد جوارديولا أحد أهم لاعبيه وهو كيفين دي بروين الذي مازال يتعافى من إصابته بقطع في أوتار الركبة، التي تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا. وتلقى الفريق أنباء إيجابية، حيث يتوقع أن يشارك ناثان أكي في المباراة بعدما غاب عن مباراة أتلتيكو مدريد الودية. وربما يقوم مانشستر سيتي بالإعلان عن تعاقده مع يوشكو جفارديول قبل المباراة، ولكنه لن يشارك في اللقاء، وعلى الأرجح ستشهد المباراة المشاركة الأولى الرسمية لماتيو كوفاسيتش بقميص مانشستر سيتي.

واعترف جوارديولا بأن فريقه ليس في أفضل حالاته، رغم فوزه بمباراتين وديتين من المباريات الثلاثة التي خاضها قبل بداية الموسم، مقارنة بأرسنال الذي خسر مباراة واحدة من أصل خمس مباريات ودية.

وقال جوارديولا: "عادة عندما تفوز بالألقاب التي فزنا بها، فإنها تعطيك دفعة كبيرة تجعلك تقاتل لتفوز بألقاب جديدة. سنحاول فعل هذا". وأضاف :"لسنا في أفضل حالاتنا. نعاني مع بداية كل موسم ولكنها مباراة نهائية، ونأمل أن تساعدنا عقليتنا في أن نكون متواجدين خلال المباراة، وأن ننافس أرسنال كما يجب علينا، وان نحاول الفوز باللقب".

يذكر أن أرسنال توج بلقب الدرع الخيرية 15 مرة كان آخرها في عام 2020، فيما توج مانشستر سيتي بلقب البطولة ست مرات كان آخرها في عام 2019.