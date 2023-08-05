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«سارية الفلاح» يواجه «الذخيرة» في كأس الوثبة

«سارية الفلاح» يواجه «الذخيرة» في كأس الوثبة
5 أغسطس 2023 12:00

 
وارسو (الاتحاد)

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برعاية «النسخة 15» لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، يستضيف مضمار سلوزفيك بالعاصمة البولندية وارسو، يوم الأحد، فعاليات كأس الوثبة ستاليونز، المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فقط، وجائزته 5 آلاف يورو.
وتأتي إقامة المهرجان تشجيعاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم على زيادة الاهتمام بالخيل العربي، والتي تعكس جوانب مضيئة من ثقافة الإمارات وتراثها، تماشياً مع استراتيجية المهرجان.
وتتنافس خلال السباق البالغ طوله 2000 متر «7«خيول، ويتصدر الترشيحات الجواد «سارية الفلاح» العائدة للمالك والمربي محمد عبيد الخيال، بإشراف سي فريسل، وقيادة أي تيرجيف، وسجل ابن «اف البحر» الفوز بمشاركته الوحيدة في السباق.
ويواجه «سارية الفلاح» تحدي غريمه «الذخيرة» لفالح الدوسري، بإشراف سي باولاك، وقيادة كي مازور، وهو فائز في سباق، وحل ثانياً خلف «كاليس دو كارير».
وينافس على اللقب الجواد «كاليس دو كارير» لأنور سالم علي المهري، وقيادة أي ريزنكوف، وهو غير مهزوم في ثلاثة سباقات، وهناك «سمرا عوام» لعبدالحميد الفرج، بقيادة كي كرزيبوسكي، وكلاهما بإشراف المدرب سي فيرسل.
ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس «الوثبة ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.
وانطلق المهرجان في نسخته الجديدة 11 يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة في هذا الموسم 2023، ويشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة، منها سباقات للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.
ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، ومبادلة الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، واتصالات الشريك الرسمي.

مهرجان منصور بن زايد للخيول
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كأس الوثبة ستاليونز
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