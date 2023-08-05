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ميلان يتعاقد مع يونس موسى

ميلان يتعاقد مع يونس موسى
5 أغسطس 2023 10:42

ميلان يتعاقد مع يونس موسى
 
روما (د ب أ)

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أعلن ميلان الإيطالي تعاقده مع الأميركي يونس موسى بشكل دائم، وذكر النادي عبر موقعه الإلكتروني، أن موسى وقع على عقد يمتد إلى 30 يونيو 2028. وذكر ميلان أن موسى بدأ مسيرته في أكاديمية أرسنال، قبل أن ينتقل إلى فالنسيا في عام 2019، ومعه لعب موسى لمدة موسم مع الفريق الثاني، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول، وشارك في مباراته الأولى في سبتمبر 2020، وشارك بشكل عام في 108 مباريات وسجل خمسة أهداف، كما خاض 27 مباراة دولية مع المنتخب الأميركي، حيث فاز معه بلقبين في بطولة دوري أمم الكونكاكاف.
 

الدوري الإيطالي
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