«جودو الإمارات» يفتتح «الماستر الكبرى» بـ«برونزية»



أبوظبي (الاتحاد)



أحرز نارمند بيان لاعب منتخب الجودو الميدالية البرونزية، لمنافسات وزن الخفيف تحت 66 كجم، في افتتاح بطولة الماستر الكبرى، التي تختتم الليلة في العاصمة المجرية بودابست، تحت إشراف الاتحاد الدولي، ويصدرها منتخب اليابان برصيد 3 ذهبيات وبرونزيتين، وفرنسا وكندا في المركزين الثاني والثالث ولكل منهما «ذهبية»، وحل منتخبنا في المركز الأول عربياً، والحادي عشر على مستوى البطولة، مثل المنتخبين الإيطالي والأوزبكي، قبل ختام البطولة التي افتتحت أمس، بصالة «باب لازلوا» الرياضية في بودابست، وتسع 5000 متفرج، تقدمهم ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي.

وجاء تتويج «النجم البرونزي»، بعد أن نجح بكل جدارة، في تخطى بطل إسبانيا نيتو أدريان بـ «التثبيت»، ولاعب طاجيكستان إيمومالي نورالي في المرحلة الثانية، قبل أن يخسر في مرحلة المجموعات أمام بطل اليابان ريوما تناكا الفائز بذهبية الوزن، لينتقل نارمند بيان إلى «ملحق المتأهلين»، واستطاع التفوق على بطل إيطاليا بيراس ماثيو، في ظل تطور واضح في مستواه من بطولة إلى أخرى، ليحقق الفوز على البطل الأوكراني يادوف بوجدان، مما كفل له الفوز بـ «برونزية» الوزن، ليضيف المزيد من النقاط المؤهلة إلى «أولمبياد باريس 2024».

ونجحت بشيرات خرودي لاعبة المنتخب، في تخطى بطله أوزبكستان سيتا كادامبويفا المرشحة لـ «الذهبية»، في تصفيات الدور التمهيدي للوزن الخفيف تحت 52 كجم، إلا أنها اصطدمت ببطلة بريطانيا جيليس تشيلسي التي نالت برونزية الوزن على حساب بطلة الإمارات الصاعدة.

وتشهد جولة الأحد الختامية في بودابست، مشاركة منتخبنا بلاعبين في منافسات الوزن الثقيل، عندما يتقابل ظفار كوسوف مع الصربي «المخضرم» دوسن بوجان ضمن الدور التمهيدي لوزن تحت 100 كجم، بينما يلعب عمر معروف في منافسات وزن فوق 100 كجم، مع بطل أذربيجان «المخضرم» كوكوري يوشانجي.

عقب الجولة الافتتاحية، هنأ محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو بعثة منتخبنا في بودابست على برونزية وزن تحت 66 كجم، والتي أضافت المزيد من النقاط إلى رصيد منتخبنا في مشوار التأهل إلى «أولمبياد باريس 2024»، والذي اقترب منه عدد من لاعبي منتخبنا، متمنياً المزيد من الإنجازات والنجاح، في جولة الختام، والبطولات القادمة التي تشهد مشاركة منتخبنا في بطولة زغرب في كرواتيا 18 أغسطس الحالي.