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الرياضي

«تيم» يحسم «الماراثون 210»

«تيم» يحسم «الماراثون 210»
5 أغسطس 2023 09:47

كتسبويل (أ ف ب) 

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أنقذ النمساوي دومينيك تيم 5 كرات حاسمة، وبلغ المباراة النهائية لإحدى دورات التني «إيه تي بي» للمرة الأولى منذ عام 2020، بفوزه على الصربي لاسلو دجيري في نصف نهائي دورة كيتزبوهيل النمساوية على الملاعب الترابية.
وحسم النمساوي اللقاء لمصلحته 7-6 و5-7 و7-6، بعد مباراة ماراثونية استمرت 3 ساعات ونصف الساعة «210 دقائق»، ويواجه تيم «29 عاماً» في المباراة النهائية الأرجنتيني سيباستيان بايس.
قال تيم الذي أنقذ ثلاث كرات ضده لحسم اللقاء على إرساله عند 5-6 في المجموعة الثالثة، وكرتين أخرتين في الشوط الفاصل «لا أعرف ما إذا كان لا يزال بإمكاني التحدث ببعض الكلمات الجيدة، وربما كانت أفضل أطول ثلاث مباريات خضتها في حياتي، بما في ذلك عندما كنت شاباً، ولقد كانت مباراة صعبة ومثيرة للغاية، كانت المنافسة متقاربة جداً في كل شوط وكل مجموعة».
وتراجع تيم، المصنف ثالثاً عالمياً سابقاً، في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين إلى المركز 116 «تراجع للمركز 352 عام 2022»، بعد صراع طويل مع إصابة في «المعصم» أبعدته عن الملاعب لتسعة أشهر بين يونيو 2021 ومارس 2022.
خاض تيم النهائي الأخير له في دورة ماسترز في لندن، التي تجمع أفضل ثمانية لاعبين في تصنيف اللاعبين المحترفين عام 2020، حيث خسر أمام الروسي دانييل مدفيديف 6-4 و6-7 و4-6، كان ذلك في العام نفسه الذي توّج خلاله ببطولته الكبرى الوحيدة في فلاشينج ميدوز الأميركية، فاز آنذاك بلقبه الـ 17 في مسيرته.
في المقابل، بلغ بايس، المصنف 72 عالمياً، المباراة النهائية، عقب فوزه في نصف النهائي الآخر على مواطنه والمصنّف أول توماس مارتن إيتشفيري 7-6 و3-6 و6-4، ووصل ابن الـ 22 عاماً إلى كيتزبوهيل مع فوز يتيم في آخر خمس دورات شارك بها.
وقال بايس الذي هزم تيم في اللقاء الوحيد السابق بينهما في دورة باشتاد السويدية العام الماضي «أنا سعيد للغاية، لأن الأسابيع الماضية لم أحقق نتائج كبيرة، سعيد جداً لكوني في النهائي.

التنس
النمسا
دومينيك تيم
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