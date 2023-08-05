الأحد 6 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

ديفيس.. «التمديد الأغلى»

ديفيس.. «التمديد الأغلى»
5 أغسطس 2023 09:46

لوس أنجلوس (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
ساكاري تحقق 3 انتصارات في 26 ساعة!
واشنطن توقف بعض برامج المساعدات للنيجر

وافق نجم الارتكاز أنتوني ديفيس، على شروط تمديد عقده ثلاث سنوات حداً أقصى، مقابل 186 مليون دولار، مع لوس أنجلوس ليكرز، في صفقة هي أغلى تمديد سنوي في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «أن بي ايه»، حسب ما أفادت شبكة «إي أس بي أن».
وسيبقى ديفيس «30 عاماً» في صفوف ليكرز حتى العام 2028، حيث يبلغ ما يتقاضاه خلال السنوات الخمس 270 مليوناً، حسب وكيل أعماله ريتش بول.
أصبح ديفيس مؤهلاً للتمديد بعقد يمنحه الحدّ الأقصى، ولم يهدر المدير العام لليكرز روب بيلينكا أي وقت، لحسم بقاء اللاعب الفارع الطول «2.08 م» لخمس سنوات، علماً أنه كان يتبقى عامان من عقده السابق.
وأسهم ديفيس إلى جانب زميله «الملك» ليبرون جيمس «38 عاماً»، في فوز ليكرز باللقب عام 2020، والوصول إلى نهائي المنطقة الغربية عام 2023، حيث خسر أمام دنفر ناجتس في طريق الأخير للفوز باللقب.
وبلغت معدلات ديفيس 25.9 نقطة و12.5 متابعة، هي الأعلى في مسيرته، و2.6 تمريرة حاسمة، و2 صدة في المباراة الواحدة الموسم الماضي، كما بلغت نسبة نجاحه من التسديدات 56 في المئة، وهي الأعلى في مسيرته، في موسمه الرابع مع ليكرز، منذ انتقاله من نيو أورليانز بليكانز، في صفقة تبادل عام 2019.
ويأمل عشاق الفريق في أن يقود «الثنائي» ديفيس-جيمس ليكرز إلى لقب جديد ليفك ارتباطه مع بوسطن سلتيكس «17 لقباً لكل منهما».

أميركا
الدوري الأميركي لسلة المحترفين
لوس أنجلوس ليكرز
آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
المهرج والفنان دجانغو إدواردز (وسط) يقف مع ولديه أثناء بروفة عرض
دنيا
وفاة المهرج الأميركي الشهير دجانغو إدواردز
اليوم 12:01
«مستهدف» ثاني أفضل حصان «في الكوكب»!
الرياضي
«مستهدف» ثاني أفضل حصان «في الكوكب»!
اليوم 12:00
كورتوا: «الريال» قادر على تجاوز «محنة» رحيل «النجم الأول»!
الرياضي
كورتوا: «الريال» قادر على تجاوز «محنة» رحيل «النجم الأول»!
اليوم 12:00
سودانيون يمشون ويقودون سياراتهم عبر مياه الفيضانات الموحلة بالقرب من أم درمان
الاقتصادي
السودان يرفع أسعار البنزين والجازولين
اليوم 11:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©