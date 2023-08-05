ديفيس.. «التمديد الأغلى»

لوس أنجلوس (أ ف ب)

وافق نجم الارتكاز أنتوني ديفيس، على شروط تمديد عقده ثلاث سنوات حداً أقصى، مقابل 186 مليون دولار، مع لوس أنجلوس ليكرز، في صفقة هي أغلى تمديد سنوي في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «أن بي ايه»، حسب ما أفادت شبكة «إي أس بي أن».

وسيبقى ديفيس «30 عاماً» في صفوف ليكرز حتى العام 2028، حيث يبلغ ما يتقاضاه خلال السنوات الخمس 270 مليوناً، حسب وكيل أعماله ريتش بول.

أصبح ديفيس مؤهلاً للتمديد بعقد يمنحه الحدّ الأقصى، ولم يهدر المدير العام لليكرز روب بيلينكا أي وقت، لحسم بقاء اللاعب الفارع الطول «2.08 م» لخمس سنوات، علماً أنه كان يتبقى عامان من عقده السابق.

وأسهم ديفيس إلى جانب زميله «الملك» ليبرون جيمس «38 عاماً»، في فوز ليكرز باللقب عام 2020، والوصول إلى نهائي المنطقة الغربية عام 2023، حيث خسر أمام دنفر ناجتس في طريق الأخير للفوز باللقب.

وبلغت معدلات ديفيس 25.9 نقطة و12.5 متابعة، هي الأعلى في مسيرته، و2.6 تمريرة حاسمة، و2 صدة في المباراة الواحدة الموسم الماضي، كما بلغت نسبة نجاحه من التسديدات 56 في المئة، وهي الأعلى في مسيرته، في موسمه الرابع مع ليكرز، منذ انتقاله من نيو أورليانز بليكانز، في صفقة تبادل عام 2019.

ويأمل عشاق الفريق في أن يقود «الثنائي» ديفيس-جيمس ليكرز إلى لقب جديد ليفك ارتباطه مع بوسطن سلتيكس «17 لقباً لكل منهما».