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الرياضي

لاتسيو يضم كامادا بـ «المجان»

لاتسيو يضم كامادا بـ «المجان»
5 أغسطس 2023 09:44

 
روما (رويترز)

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أعلن لاتسيو الإيطالي تعاقده مع لاعب وسط اليابان دايتشي كامادا، في انتقال مجاني، وانتهى عقد كامادا، الذي احتفل بعيد ميلاده الـ 27، مع آينتراخت فرانكفورت الألماني الذي فاز معه بلقب الدوري الأوروبي العام الماضي.
ولم يكشف لاتسيو عن تفاصيل أخرى، لكن وسائل إعلام إيطالية أوضحت أن كامادا وقع على عقد لعامين، مع إمكانية التمديد لعام ثالث.
وينضم كامادا إلى تشكيلة المدرب ماوريتسيو ساري، بعد أن أكمل الأوراق المطلوبة لتصريح العمل.
وأنهى لاتسيو الموسم الماضي في المركز الثاني، خلف البطل نابولي، وتأهل لدوري أبطال أوروبا. 

لاتسيو
أينتراخت فرانكفورت
نابولي
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