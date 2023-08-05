4 أسباب عجّلت برحيل ديمبلي عن «البارسا»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



كشفت الصحافة الإسبانية النقاب عن الأسباب الحقيقية التي دفعت الجناح الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي مهاجم برشلونة إلى الرحيل عن «البارسا»، وقالت صحيفة «سبورت» الكتالونية إن بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018 مع منتخب «الديوك» كان ينوي تجديد عقده مع برشلونة، ولكنه غير رأيه في الأيام الأخيرة لـ 4 أسباب، أولها ما تعرض له من معاناة، هو ووكيله عند تجديد عقده عام 2022، حيث استغرق الأمر شهوراً، وحاولت إدارة النادي الضغط عليه لتقليل راتبه، وذلك باستبعاده عن المشاركة مع الفريق في المباريات، لولا إصرار تشافي هيرنانديز المدير الفني الجديد وقتها على ضمه إلى التشكيلة الأساسية.

والسبب الثاني تولي النجم البرتغالي المخضرم ديكو منصب المستشار الرياضي للفريق، إذ لم تكن العلاقة بينهما جيدة، ولم يحضر الأخير مفاوضات التجديد هذا العام، ومعروف أنه وكيل النجم البرازيلي رافينيا، وكان يرغب في إزاحة ديمبلي، من أجل مشاركة رافينيا لوقت أكبر في المباريات.

أما السبب الثالث، هو شعور ديمبلي بـ «الخيانة»، إذ نما إلى علمه أن برشلونة يجهز لإبرام «صفقة تبادلية» مع باريس سان جيرمان، يستغني فيها «البارسا» عن ديمبلي وجابي، مقابل إفساح الطريق لمجيء الفرنسي كيليان مبابي، ورغم أن تشافي هيرنانديز حاول إيضاح الموقف وتهدئة اللاعب، إلا أن غضب ديمبلي لم يتوقف.

والسبب الرابع والأخير أن ديمبلي شعر أيضاً بأن عدداً غير قليل من الشخصيات المهمة في النادي الكتالوني لا يساندونه، بل لا يمانعون رحيله.

لهذه الأسباب الأربعة مجتمعة، اتحد ديمبلي قراره المفاجئ، بالموافقة على الانتقال إلى سان جيرمان، بل واستفاد من الحصول على مبلغ كبير هو ووكيله من قيمة الصفقة التي بلغت 50 مليون يورو، ويتردد أنه حصل على ما يقرب من نصفها هو ووكيله، بخلاف الراتب الأفضل الذي يحصل عليه في النادي الباريسي.