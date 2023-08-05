أيندهوفن «سوبر» هولندا

روتردام (رويترز)

سجل الوافد الجديد نوا لانج هدف فوز أيندهوفن 1-صفر، على فينوورد بطل الدوري، ليتوج بكأس السوبر الهولندية لكرة القدم.

وهذا التتويج الثالث على التوالي لأيندهوفن باللقب الذي يحمل اسم يوهان كرويف، بعد تغلبه على أياكس أمستردام في العامين الماضيين بالمباراة التي تستهل الموسم الجديد في هولندا.

وأحرز لانج، لاعب منتخب هولندا المنضم من كلوب بروج البلجيكي، الهدف الوحيد بعد 79 دقيقة، في انطلاقة ناجحة للمدرب الجديد بيتر بوش.

ويبدأ فينوورد، المنافس في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، الدفاع عن لقبه المحلي على أرضه أمام فورتونا سيتارد، بينما يلعب أيندهوفن مباراته الأولى أمام ضيفه أوتريخت.

وحقق أيندهوفن كأس هولندا في الموسم الماضي، وكان وصيفاً لبطل الدوري، وينافس في دوري الأبطال أيضاً، لكن سيبدأ من الأدوار التمهيدية.