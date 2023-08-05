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الرياضي

«الريال» يجهز «الخطة البديلة» خوفاً من «مقالب» مبابي!

«الريال» يجهز «الخطة البديلة» خوفاً من «مقالب» مبابي!
5 أغسطس 2023 09:25

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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لا يريد ريال مدريد الإسباني ارتكاب الخطأ نفسه مرتين، فيما يتعلق بملف الفرنسي كيليان مبابي «24عاماً» لاعب باريس سان جيرمان، عندما ظل معلقاً آماله على ضم النجم في العام الماضي، ثم خذله في نهاية المطاف، ووقع عقداً مع «الباريسي» لمدة عامين مع سنة إضافية اختيارية، وكانت الصدمة المدريدية وقتها قاسية.
وحتى يكون «الريال» بمنأى عن حدوث مفاجأة «غير لطيفة» هذا العام، في صفقة «فتى بوندي المدلل»، قررت إدارته تجهيز «خطة ب» يتم تنفيذها، في حالة عدم وصول مبابي إلى «السانتياجو برنابيو» هذا الصيف.
وكشفت إذاعة «كادينا سير» الإسبانية النقاب عن أن المهاجم «البديل» هو الصربي الهداف دوسان فلاهوفيتش لاعب يوفنتوس الإيطالي.
ومنذ رحيل كريم بنزيمة، وجد «الريال» نفسه في موقف لا يحسد عليه من ناحية «العقم الهجومي»، رغم وجود المهاجمين البرازيليين فينسيوس جونيور ورودريجو، فضلاً عن أن الوافد الجديد خوسيلو لم يقدم أوراق اعتماده، خلال مباريات الجولة الصيفية التي تسبق انطلاق الموسم الجديد، ولم يحدث أي تطور في الخط الهجومي، إذ أضاع لاعبوه العديد من الفرص السهلة، وافتقد الهداف «السوبر» الذي يمكنه التسجيل في كل مباراة مثل بنزيمة، وثبت بالدليل القاطع أن خوسيلو ليس بمقدوره تحقيق ذلك، وكانت الهزيمة من برشلونة صفر-3، ومن يوفنتوس 1-3، خلال فترة الإعداد خير دليل على ذلك.
والمشكلة التي تواجه الريال بالنسبة لهذه «الخطة ب»، أن تشيلسي الإنجليزي يزاحم «البلانكوس» على التعاقد مع المهاجم الصربي الهداف، وجاهز للمزايدة على سعره، إذ يأمل الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينو المدير الفني الجديد لـ «البلوز»، الحصول على خدمات فلاهوفيتش، بعد أن أغلق الباب أمام عودة الهداف البلجيكي روميلو لوكاكو.

ريال مدريد
باريس سان جيرمان
كيليان مبابي
دوسان فلاهوفيتش
يوفنتوس
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