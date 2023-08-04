مشاركة قياسية في مزاينة «حيران الخيمة» للهجن

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت بمنطقة رزين في العاصمة أبوظبي مزاينة «حيران الخيمة» الثانية، وشهدت المزاينة مشاركة كبيرة لملاك الإبل من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي.

وكسبت «سما» لهزال بحنان الدوسري السيف والمركز الأول في فئة الوضح، والتي شهدها أول أيام المنافسات، وفي فئة المحليات الشرايا فازت «نهب» لحسين بن الشوف المحرمي المركز الأول.

وفي مزاينة المحليات التلاد، فازت «غارة» لمحمد دويس المنصوري بالمركز الأول، وفي أقوى أشواط المحليات وتحدي السيف انتزعت «غير» لحسين بن الشرف المحرمي بالسيف وسيارة لاند كروزر.

وفي اليوم الأخير والخاص بالمجاهيم وشوط التلاد كسبت «فنيزعة» لسعيد بن طالب بن جميلة المري الناموس والمركز الأول، وفي الشوط الثاني للشرايا كان الموعد مع «رمز بن ثكيمة» لصالح مبخوت ثكيمة المنهالي، وفي الشوط الأخير وتحدي السيف المثير طار المركز الأول مع «قنايد» لبخيت بن خالد بن طناف المنهالي.

وقدم حريز حمد المنهالي رئيس اللجنة المنظمة للمزاينة الشكر الجزيل للجنة إدارة المهرجانات على الاهتمام بالمسابقة ومتابعة تفاصيلها طوال أيام المنافسات التي شهدت حضوراً غير مسبوق من قبل الجماهير التي تجاوزت 10 آلاف شخص طوال أيام المنافسات.

وقال المنهالي إن مزاينة حيران الخيمة في نسختها الثانية حققت نجاحات فاقت التوقعات من خلال حضور المتابعين أو المشاركين والجوائز القيمة التي شهدتها المسابقات المختلفة، موضحاً أن اللجنة المنظمة حرصت على توفير مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المشاركين من خلال تواجد جميع اللجان الخاصة بمزاينة الإبل وعلى رأسها اللجنة الطبية.