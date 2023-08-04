الإمارات ترفع الحصاد إلى 12 ميدالية في «عالمية» الفنون القتالية المختلطة

أبوظبي (الاتحاد)

أهدى فهد الحمادي، الإمارات ميدالية ذهبية جديدة ضمن منافسات، اليوم، من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين التي تقام برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ليرتفع رصيد منتخبنا الوطني إلى 12 ميدالية، بواقع 4 ذهبيات، و4 فضيات، و4 برونزيات.

وتُختتم غداً السبت فعاليات النسخة الرابعة من البطولة، في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية التي احتشدت بعشاق الفنون القتالية المختلطة، لمؤازرة منتخباتهم ولاعبيهم، في أجواء حماسية رائعة، منذ انطلاق البطولة يوم الأربعاء الماضي.

وحضر مواجهات اليوم الثالث للبطولة، العميد محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة، رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة، وكيريث براون، رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، وعدد من ممثلي بعثات الدول المشاركة وسفارات الدول لدى الدولة.

كما شهد اليوم الثالث منافسات قوية ونزالات محتدمة بين نخبة الرياضيين ضمن الفئة «أ» للمرحلة السنية 16-17 عاماً لتحقيق الفوز والظفر بميداليات البطولة التي تمثل منصة مثالية لإبراز جوانب القوة والمهارة لأولئك المواهب الذين يمثلون الجيل القادم من أبطال الفنون القتالية المختلطة.

وأثنى محمد الحوسني، عضو لجنة الفنون القتالية المختلطة في اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة على الظهور المشرف للمنتخب الوطني، ونجاحه في التقدم في التصنيف العام للدول المشاركة، مشيراً إلى أن كل ما يتحقق، هو ترجمة للدعم والرعاية الكريمة من القيادة الرشيدة، وجهود اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة.

وأشاد الحوسني بحصاد المنتخب الوطني من الميداليات في النسخة الحالية من البطولة، معتبراً أنه يأتي نتيجة طبيعية للعمل الجاد والخطط المدروسة والمنهجية المتبعة، للارتقاء بالمستوى الفني للاعبي ولاعبات المنتخب.

وأشار الحوسني إلى أن عملية التقييم والاختيار للاعبي المنتخب الوطني استمرت طوال عام كامل بين النسختين الماضية والحالية، حيث تم تنظيم 5 بطولات محلية، كان أحد أهدافها التقييم والاختيار، ثم كان التحضير الجيد والمعسكرات الإعدادية لمدة شهر للوصول إلى مرحلة التركيز النهائية.

وأكد الحوسني أن لدى الاتحاد خططاً للمضي قدماً في تأهيل وتدريب حكام الفنون القتالية المختلطة في الدولة، تسهيلاً للاتحاد الدولي في عملية اختيار الحكام لبطولة العام القادم.

وأعرب فهد الحمادي، لاعب المنتخب الوطني للفنون القتالية المختلطة في وزن 70.3 كجم، عن سعادته بالفوز بالميدالية الذهبية، ورفع علم الإمارات في منصة التتويج للبطولة.

وأضاف: «أهدي هذا الإنجاز لقيادة وشعب دولة الإمارات، وأسرة اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة الذين وفّر لنا كل الدعم ومقومات النجاح التي مهدت لنا طريق التألق، وخضنا مرحلة طويلة من التحضيرات لهذه البطولة، من أجل تقديم أفضل أداء، وبفضل الله حققنا نتائج رائعة».

بدوره، أكّد دافرون يوراييف، رئيس اتحاد جمهورية طاجكستان للفنون القتالية المختلطة، أن البطولة تتطور كل عام، مشيراً إلى أن بلاده تشارك للمرة الثانية في أبوظبي، بعد نسخة العام الماضي، بـ 30 لاعباً ولاعبة.

وأضاف: «تجمع هذه النسخة من البطولة التميز في كل شيء، خصوصاً على صعيد التنظيم والمنافسات وكفاءة ومستوى اللاعبين المشاركين، ولعل الزيادة الملحوظة في عدد الدول المشاركة في نسخة العام الحالي، مقارنة بنسخة العام الماضي، أسهم في إثراء المنافسات».

من جانبه، وصف مدرب منتخب الهند فيكرام مايسور ناغراغ النسخة الرابعة لبطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين التي تستضيفها أبوظبي بالبطولة النموذجية على الصعد كافة، مشيراً إلى أن الظفر بميدالية وحيدة في البطولة يعتبر إنجازاً يتطلب الكثير من العمل.

وأضاف: «ظفرنا بميدالية فضية وبرونزيتين حتى الآن، ونعمل بجد من أجل زيادة الحصاد في منافسات اليوم ضمن الفئة (أ)».

وأشار مدرب منتخب الهند إلى أن منتخب بلاده لم يحقق أي ميدالية في نسخة العام الماضي من البطولة، وقال: «نجحنا في تحقيق ثلاث ميداليات حتى الآن، ويعد ذلك مؤشراً على تطور الأداء والمستوى الفني لمنتخبنا».

وأعربت لاعبة منتخب أوكرانيا اليسيليا ستوجانوفسكا عن سعادتها الغامرة بالميدالية الذهبية التي حققتها في منافسات وزن 65.8 كجم، ضمن المرحلة السنية «أ»، معتبرة أنه يوم تاريخي لا يُنسى بالنسبة لها.

وأضافت: «التتويج ببطولة العالم إنجاز استثنائي، وأحرص على مساعدة المنتخب الأوكراني على الاحتفاظ باللقب».