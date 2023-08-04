أرقام قياسية جديدة في مونديال السيدات

القاهرة (د ب أ)

سجلت بطولة كأس العالم للسيدات المقامة حالياً في أستراليا ونيوزيلندا وتستمر حتى 20 أغسطس الجاري أرقاماً قياسية خاصة في عدد الحضور الجماهيري أو نسب المشاهدة عبر القنوات الفضائية والمنصات الرقمية.

وقال «فيفا» عبر موقعه الرسمي، إن البطولة جذبت جميع عشاق الساحرة المستديرة في كل أنحاء العالم مع ختام دور المجموعات.

وأضاف: «نجح منتخب نيجيريا في أن يكون أول بلد أفريقي يتأهل إلى دور الستة عشر من دون تكبّد أي هزيمة، بينما نجح منتخب المغرب في تحقيق فوزين متتاليين والحفاظ على نظافة شباكه في مباراتين متتاليتين».

وأوضح: «حظيت البطولة في دور المجموعات بحضور جماهيري طاغ جعلها النسخة الأفضل والأعظم علي الإطلاق، حيث كان الحضور الجماهيري بنسبة 476ر24 متفرجاً في المباراة الواحدة، أي أكثر بنسبة 29% من المشجعين الذين تواجدوا في فرنسا عام 2019، كما وصل عدد التذاكر المباعة حتى نهاية مباريات دور المجموعات مليوناً و715 ألف تذكرة متخطياً بذلك كلّ التوقعات».

وتابع فيفا في بيانه: «في أوتياروا بنيوزيلندا، تحطّم الرقم القياسي لعدد المشجعين في مباراة لكرة القدم، سواء عند الرجال أو النساء، مرتين في 12 يوماً: المرة الأولى في المباراة الافتتاحية والمرة الثانية في المباراة التي جمعت البرتغال بمواجهة الولايات المتحدة الأميركية عندما سُجّل رقم قياسي جديد بحضور 958ر42 مشجعاً.

وفي أستراليا، شهدت البطولة رقماً قياسياً جديداً لعدد الحضور في مباراة واحدة لكرة القدم للسيدات، إذ حضر 784.75 مشجعاً المباراة الافتتاحية بين البلد المضيف وجمهورية أيرلندا».

وقال: «سجلت البطولة أرقاماً قياسية أخرى، منها أن هناك 71.4 مليون أستراليّ شاهدوا مباراة منتخبهم ضدّ كندا، فأصبحت هذه المباراة البرنامج صاحب أعلى نسبة مشاهدة على القناة السابعة هذه السنة، وفي أوتياروا نيوزيلندا، شاهد 88ر1 مليون نسمة البطولة، أي ما يعادل ثلث عدد السكان، ‎وفي كولومبيا، حققت المباراة الأولى للمنتخب نسبة مشاهدة تتفوق بثلاثة أضعاف على النسخة السابقة من بطولة كأس العالم للسيدات». ووصل عدد زوار منصة «فيفا» إلى 22 مليون مستخدم في 15 يوماً فقط بمعدل 4ر2 مليون زائر في اليوم لقنوات بطولة كأس العالم للسيدات، ويفوق هذا الرقم عدد الزوار الذين دخلوا الموقع طوال فترة النسخة السابقة من البطولة.

كما استقبل مهرجان المشجعين في الدولتين المضيفتين للبطولة أكثر من 400 ألف مشجع لمشاهدة المباريات، مع تحقيق سيدني/كاديجال الرقم الأعلى في اليوم الواحد بحضور 756ر17 مشجعاً.

وشارك 5000 متطوع لدعم مختلف المواقع المستضيفة للبطولة، التي تتواصل منافساتها حتى يوم 20 أغسطس الجاري.