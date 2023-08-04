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الرياضي

المجمع الرياضي «الملكي» ينتظر اسم فلورنتينو بيريز

المجمع الرياضي «الملكي» ينتظر اسم فلورنتينو بيريز
4 أغسطس 2023 18:48

أنور إبراهيم (القاهرة)
يتمتع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني بشعبية كبيرة في كل مكان في بلاده وبوجه خاص في العاصمة مدريد، حيث نجح خلال آخر 23عاماً في تحويل النادي إلى مؤسسة رياضية كبرى وحقق معه العديد من البطولات والألقاب.
وتولى بيريز رئاسة النادي للمرة الأولى في عام 2000، حتى 2006، ثم عاد مرة أخرى في 2009.
وهذه الشعبية الطاغية دفعت «البلانكوس» إلى الدعوة لتكريم بيريز وإقامة حفل كبير له، كما قدمت إدارة النادي اقتراحاً يقضي بإطلاق اسم بيريز على المجمع الرياضي المعروف باسم «فالديبيباس» وتسميته «مدينة فلورنتينو بيريز الرياضية».
وتم جمع توقيعات تتعلق بهذا الاقتراح، على حد قول صحيفة «ماركا»، التي أكدت أن هذا الاقتراح سيعرض من خلال التوقيعات التي تم جمعها على الجمعية العمومية القادمة للنادي من أجل الموافقة عليه.
وأضافت «ماركا» أن هذه ليست المرة الأولى التي تنطلق فيها مبادرات لتكريم بيريز، ولكنها المرة الأولى التي سيُعرض فيها الأمر على الجمعية العمومية للنادي، وأنه من المنتظر أن توافق هذه الجمعية على هذا الاقتراح.
واشتهر بيريز بسياسة جذب نجوم الكرة العالمية من الأندية المختلفة إلى «سانتياجو برنابيو»، وأطلق عليه لقب «الجالاكتيكوس» وأبرزهم، لويس فيجو من برشلونة وزين الدين زيدان من يوفنتوس ورونالدو البرازيلي من إنتر ميلان وكريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد وديفيد بيكهام من اليونايتد أيضاً، ومايكل أوين من ليفربول وسيرجيو راموس من إشبيلية، بخلاف النجوم الذين تخرجوا من أكاديمية الشباب، مثل راؤول جونزاليس.
ويُعتبر فلورنتينو بيريز، المولود في 8 مارس 1947، من أبرز رجال الأعمال الإسبان وهو مهندس مدني وسياسي سابق، ويمتلك شركة هندسية مدنية وتبلغ ثروته 3و2 مليار دولار، وتزوج بيريز من ماريا دي لوس أنجيليس ساندوفال عام 1970 وأنجب منها 3 أبناء إدواردو وفلورنتينو وماريا إنجيليس، وتوفيت زوجته في 2012 على إثر أزمة قلبية، وأصيب بيريز بفيروس كورونا في فبراير 2021، ولكنه لم تظهر عليه أي أعراض، وشفي منه تماماً.

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